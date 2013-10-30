Menu
Poster of Thor: The Dark World
7.7 IMDb Rating: 6.7
Thor: The Dark World

Thor: The Dark World

Thor: The Dark World 18+
Synopsis

When Dr. Jane Foster gets cursed with a powerful entity known as the Aether, Thor is heralded of the cosmic event known as the Convergence and the genocidal Dark Elves.
Thor: The Dark World - trailer in russian 1
Thor: The Dark World  trailer in russian 1
Country USA
Runtime 1 hour 52 minutes
Production year 2013
Online premiere 7 November 2013
World premiere 30 October 2013
Release date
7 November 2013 Russia WDSSPR 12+
21 November 2013 Argentina
31 October 2013 Australia
31 October 2013 Belarus
30 October 2013 Belgium
1 November 2013 Brazil
8 November 2013 Bulgaria
14 November 2013 Cambodia
8 November 2013 Canada
7 November 2013 Chile
8 November 2013 China
7 November 2013 Denmark
1 November 2013 Estonia
30 October 2013 Finland
30 October 2013 France
7 November 2013 Georgia
31 October 2013 Germany
30 October 2013 Great Britain
21 November 2013 Greece
31 October 2013 Hong Kong
14 November 2013 Hungary
31 October 2013 Iceland
15 November 2013 India
30 October 2013 Indonesia
8 November 2013 Iraq
8 November 2013 Ireland
31 October 2013 Israel
20 November 2013 Italy
1 February 2014 Japan
14 November 2013 Jordan
6 November 2013 Kazakhstan
7 November 2013 Kuwait
15 November 2013 Lithuania
1 November 2013 Mexico
30 October 2013 Netherlands
31 October 2013 New Zealand
7 November 2013 North Macedonia
8 November 2013 Norway
7 November 2013 Peru
7 November 2013 Philippines
8 November 2013 Poland
19 October 2017 Portugal
7 November 2013 Qatar
8 November 2013 Romania
14 November 2013 Singapore
7 November 2013 Slovakia
30 October 2013 Slovenia
30 October 2013 South Korea
31 October 2013 Spain
30 October 2013 Sweden
31 October 2013 Taiwan
8 November 2013 Turkey
8 November 2013 USA
31 October 2013 Ukraine
8 November 2013 Viet Nam
MPAA PG-13
Budget $170,000,000
Worldwide Gross $644,783,140
Production Marvel Studios
Also known as
Thor: The Dark World, Thor: Un mundo oscuro, Thor 2, Maiti Sô: Dâku Wârudo, Marvel Thor: The Dark World, Mighty Thor: Dark World, Thor - Il mondo delle tenebre, Thor : Le Monde des ténèbres, Thor 2: The Dark World, Thor 2: Thế Giới Bóng Tối, Thor 2: Σκοτεινός κόσμος, Thor: El mundo oscuro, Thor: ha'olam ha'affel, Thor: Întunericul, Thor: Karanlık Dünya, Thor: Mroczny świat, Thor: O Mundo das Trevas, Thor: O Mundo Sombrio, Thor: Pimeduse maailm, Thor: Sötét világ, Thor: Svet teme, Thor: Svijet tame, Thor: Temný svet, Thor: Temný svět, Thor: The Dark Kingdom, Thor: Un monde obscur, Thursday Mourning, Tor 2, Tor: Zulmat dunyosi, Toras: Tamsos pasaulis, Tori: bnei samkaro, Tors: Tumsas karaļvalsts, Θορ 2: Σκοτεινός κόσμος, Тор 2: Царство темряви, Тор 2: Царство тьмы, Тор: Мрачни свет, ТОР: Светът на мрака, थॉर 2: अंधकार का सर्वनाश, थॉर:द डार्क वर्ल्ड, マイティ・ソー　ダーク・ワールド, 雷神2：黑暗世界, 雷神奇俠2：黑暗世界, 雷神托尔2, 雷神索爾2：黑暗世界
Director
Alan Taylor
Alan Taylor
Cast
Chris Hemsworth
Chris Hemsworth
Natalie Portman
Natalie Portman
Tom Hiddleston
Tom Hiddleston
Idris Elba
Idris Elba
Kat Dennings
Kat Dennings
Cast and Crew
Quotes
Loki [turns Thor into Sif] Mmm, brother, you look ravishing!
Thor It will hurt no less when I kill you in this form.
Loki Very well. Perhaps you prefer one of your new companions, given that you seem to like them so much.
[turns into Captain America]
Loki Oh, this is much better. Costume's a bit much... so tight. But the confidence, I can feel the righteousness surging. Hey, you wanna have a rousing discussion about truth,honor, patriotism? God bless America...
Stills
