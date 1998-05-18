Country
USA / Japan
Runtime
2 hours 19 minutes
Production year
1998
Online premiere
4 February 2025
World premiere
18 May 1998
Release date
|18 June 1998
|Russia
|
|12+
|16 July 1998
|Argentina
|
|
|11 June 1998
|Australia
|
|
|11 September 1998
|Austria
|
|
|17 July 1998
|Brazil
|
|
|18 September 1998
|Bulgaria
|
|
|20 May 1998
|Canada
|
|
|24 September 1998
|Czechia
|
|U
|11 September 1998
|Denmark
|
|
|17 July 1998
|Estonia
|
|
|11 September 1998
|Finland
|
|
|16 September 1998
|France
|
|
|10 September 1998
|Germany
|
|
|17 July 1998
|Great Britain
|
|
|18 September 1998
|Greece
|
|
|18 June 1998
|Hong Kong
|
|
|27 August 1998
|Hungary
|
|
|21 August 1998
|Iceland
|
|
|4 July 1998
|Indonesia
|
|
|17 July 1998
|Ireland
|
|
|6 August 1998
|Israel
|
|
|4 September 1998
|Italy
|
|
|11 July 1998
|Japan
|
|
|1 October 1998
|Kazakhstan
|
|
|17 July 1998
|Mexico
|
|
|1 October 1998
|Netherlands
|
|
|18 June 1998
|New Zealand
|
|
|18 September 1998
|Norway
|
|
|8 July 1998
|Philippines
|
|
|28 August 1998
|Poland
|
|
|25 September 1998
|Portugal
|
|
|27 August 1998
|Serbia
|
|
|4 June 1998
|Singapore
|
|
|17 September 1998
|Slovakia
|
|
|10 September 1998
|Slovenia
|
|
|3 July 1998
|South Africa
|
|
|27 June 1998
|South Korea
|
|
|28 August 1998
|Spain
|
|
|25 September 1998
|Sweden
|
|
|9 September 1998
|Switzerland
|
|
|19 June 1998
|Taiwan
|
|
|17 July 1998
|Thailand
|
|
|18 September 1998
|Turkey
|
|
|20 May 1998
|USA
|
|
|1 October 1998
|Ukraine
|
|
|3 July 1998
|Uruguay
|
|
MPAA
PG-13
Budget
$130,000,000
Worldwide Gross
$379,014,294
Production
TriStar Pictures, Centropolis Entertainment, Centropolis Film Productions
Also known as
Godzilla, Godzila, Годзила, 哥斯拉, GODZILLA ゴジラ（1998）, Gojira, Judazila, Quái Vật Godzilla, Γκοτζίλα, Годзилла, Ґодзілла, गॉडज़िला, 酷斯拉
Вопрос только в Годзилле - это динозавр какой-то)) Но… Read more…