Godzilla
Poster of Godzilla
Рейтинги
6.7 IMDb Rating: 5.5
2 posters
Godzilla

Godzilla

Godzilla 18+
Country USA / Japan
Runtime 2 hours 19 minutes
Production year 1998
Online premiere 4 February 2025
World premiere 18 May 1998
Release date
18 June 1998 Russia 12+
16 July 1998 Argentina
11 June 1998 Australia
11 September 1998 Austria
17 July 1998 Brazil
18 September 1998 Bulgaria
20 May 1998 Canada
24 September 1998 Czechia U
11 September 1998 Denmark
17 July 1998 Estonia
11 September 1998 Finland
16 September 1998 France
10 September 1998 Germany
17 July 1998 Great Britain
18 September 1998 Greece
18 June 1998 Hong Kong
27 August 1998 Hungary
21 August 1998 Iceland
4 July 1998 Indonesia
17 July 1998 Ireland
6 August 1998 Israel
4 September 1998 Italy
11 July 1998 Japan
1 October 1998 Kazakhstan
17 July 1998 Mexico
1 October 1998 Netherlands
18 June 1998 New Zealand
18 September 1998 Norway
8 July 1998 Philippines
28 August 1998 Poland
25 September 1998 Portugal
27 August 1998 Serbia
4 June 1998 Singapore
17 September 1998 Slovakia
10 September 1998 Slovenia
3 July 1998 South Africa
27 June 1998 South Korea
28 August 1998 Spain
25 September 1998 Sweden
9 September 1998 Switzerland
19 June 1998 Taiwan
17 July 1998 Thailand
18 September 1998 Turkey
20 May 1998 USA
1 October 1998 Ukraine
3 July 1998 Uruguay
MPAA PG-13
Budget $130,000,000
Worldwide Gross $379,014,294
Production TriStar Pictures, Centropolis Entertainment, Centropolis Film Productions
Also known as
Godzilla, Godzila, Годзила, 哥斯拉, GODZILLA ゴジラ（1998）, Gojira, Judazila, Quái Vật Godzilla, Γκοτζίλα, Годзилла, Ґодзілла, गॉडज़िला, 酷斯拉
Director
Roland Emmerich
Roland Emmerich
Cast
Matthew Broderick
Matthew Broderick
Jean Reno
Jean Reno
Maria Pitillo
Hank Azaria
Hank Azaria
Kevin Dunn
Kevin Dunn
Cast and Crew
Film in Collections
Godzilla Movies in Order Godzilla Movies in Order

Film rating

6.7
Rate 37 votes
5.5 IMDb
Place in the rating
In overall ranking  2313
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas

Film Reviews

Grishka 25 June 2023, 23:55
Определённо неплохой фильм. Хорошие спецэффекты, приятная динамика и добротные экшн сцены.
Вопрос только в Годзилле - это динозавр какой-то)) Но… Read more…
Stills
