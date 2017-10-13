Menu
Poster of Geostorm
6.1 IMDb Rating: 5.4
Geostorm

Geostorm 18+
Synopsis

When the network of satellites designed to control the global climate start to attack Earth, it's a race against the clock to uncover the real threat before a worldwide geostorm wipes out everything and everyone.
Geostorm - second trailer in russian
Geostorm  second trailer in russian
Country USA
Runtime 1 hour 49 minutes
Production year 2017
Online premiere 19 October 2017
World premiere 13 October 2017
Release date
19 October 2017 Russia КАРО Премьер 16+
19 October 2017 Australia
19 October 2017 Belarus
20 October 2017 Brazil
19 October 2017 Czechia
19 October 2017 Denmark
1 November 2017 France
19 October 2017 Germany
20 October 2017 Great Britain
19 October 2017 Greece
19 October 2017 Hong Kong
27 October 2017 India
13 October 2017 Indonesia
20 October 2017 Ireland
1 November 2017 Italy
19 October 2017 Kazakhstan
18 October 2017 Latvia
20 October 2017 Lithuania
19 October 2017 Netherlands
19 October 2017 Portugal
20 October 2017 Romania
19 October 2017 Slovakia
20 October 2017 South Africa
20 October 2017 Spain
20 October 2017 Sweden
1 November 2017 Switzerland
13 October 2017 Taiwan 輔12
19 October 2017 Thailand
20 October 2017 Turkey 13+
19 October 2017 UAE
20 October 2017 USA
19 October 2017 Ukraine
13 October 2017 Viet Nam
MPAA PG-13
Budget $120,000,000
Worldwide Gross $221,900,160
Production Warner Bros., Skydance Media, RatPac-Dune Entertainment
Also known as
Geostorm, Geo-Tormenta, Геошторм, 人造天劫, Furtuna Geomagnetică: Pericol global, Geo-furtuna: Pericol global, Geostorm - Ameaça Global, Geostorm: Globální nebezpečí, Geostorm: Pericol global, Geostorm: 毀滅世界, Geosztorm, Geotempesta, Géotempête, Geovihar, Globaline audra, Ha'se'ara, Jiyōsṭārm, jiyostom, Magnettorm, Puvi puyal, Siêu Bão Địa Cầu, Supervētra, Tempestade: Planeta em Fúria, Űrvihar, Uzaydan Gelen Fırtına, Παγκόσμιος κίνδυνος: Geostorm, Велика олуја, Геобуря, जियोस्टॉर्म, ジオストーム, 全球风暴, 地磁風暴, 氣象戰
Director
Dean Devlin
Dean Devlin
Cast
Gerard Butler
Gerard Butler
Katheryn Winnick
Katheryn Winnick
Abbie Cornish
Abbie Cornish
Ed Harris
Ed Harris
Jim Sturgess
Jim Sturgess
Cast and Crew
6.1
5.4 IMDb
Film Reviews

webmozg 20 October 2017, 12:21
Так себе, америка опять всех спасла =) троечка с плюсом
Павел Овчаров 20 October 2017, 19:54
Что в нем интересного? Все очень банально и предсказуемо от начала до конца
Quotes
Jake Lawson [on Dutch Boy] This was my life's work, Max. You know, they said it was impossible, but we pulled it off. And it worked perfectly, without fail, day after day, year after year, so what do people do with it? Turn it into a gun.
Film Trailers All trailers
Geostorm - second trailer in russian
Geostorm Second trailer in russian
Geostorm - trailer in russian
Geostorm Trailer in russian
Listen to the
soundtrack Geostorm
Stills
