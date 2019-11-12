Menu
8.7 IMDb Rating: 8.5
The Lion King

The Lion King

The Lion King 18+
Synopsis

Lion cub and future king Simba searches for his identity. His eagerness to please others and penchant for testing his boundaries sometimes gets him into trouble.
The Lion King - trailer in russian
The Lion King  trailer in russian
Country USA
Runtime 1 hour 29 minutes
Production year 1994
Online premiere 12 November 2019
World premiere 12 June 1994
Release date
22 March 2012 Russia 0+
7 July 1994 Argentina
25 August 1994 Australia
18 November 1994 Austria
9 November 1994 Belgium
8 July 1994 Brazil
16 September 2011 Canada
30 June 1994 Chile
15 July 1995 China
30 June 1994 Colombia
8 December 1994 Croatia
15 May 2003 Czechia
18 November 1994 Denmark
3 May 1996 Estonia
20 January 2012 Finland
25 December 2002 France
10 November 2011 Germany
25 December 2002 Great Britain
6 October 2011 Greece
22 October 2011 Hong Kong
1 December 1994 Hungary
23 September 2011 Iceland
10 October 1994 India
10 October 1994 Indonesia
21 October 1994 Ireland
25 June 1994 Israel
11 November 2011 Italy
8 October 2011 Japan
20 March 2012 Kazakhstan
13 October 2011 Kuwait
20 October 2011 Malaysia
9 November 2011 Malta
7 July 1994 Mexico
5 October 2011 Netherlands
25 August 1994 New Zealand
18 August 1994 Norway
7 October 2011 Pakistan
16 September 2011 Paraguay
25 August 2011 Peru
12 October 1994 Philippines
18 November 1994 Poland
2 December 1994 Portugal
25 October 2011 Singapore
1 December 1994 Slovakia
4 December 1994 Slovenia
26 August 2011 South Africa
2 July 1994 South Korea
21 December 2011 Spain
6 January 2012 Sweden
18 November 1994 Switzerland
10 July 1994 Taiwan
10 October 1994 Thailand
30 September 2011 Turkey
16 September 2011 USA
28 July 2011 Ukraine
24 June 1994 Uruguay
6 July 1994 Venezuela
30 September 2011 Viet Nam
MPAA G
Budget $45,000,000
Worldwide Gross $979,161,632
Production Walt Disney Pictures, Walt Disney Animation Studios, Walt Disney Feature Animation
Also known as
The Lion King, El rey león, Der König der Löwen, Le Roi lion, O Rei Leão, 獅子王, Aslan Kral, Az oroszlánkirály, El rei lleó, Il re leone, Karalis Lauva, King of the Jungle, Konungur Ljónanna, Kralj lavova, Król lew, Le Roi lion 3D, Leijonakuningas, Leijonakuningas - Juhlajulkaisu, Leijonakuningas 3D, Lejon Kungen: Specialutgåva, Lejonkungen, Leví kráľ, Levji kralj, Lion King, Liūtas karalius, Løvenes konge, Løvernes konge, Lõvikuningas, Lví král, Mbreti luan, Melech Ha-Arayot, O vasilias ton liontarion, Qirol Sher, Regele Leu, Shir shah, The Lion King 30th Anniversary, The Lion King 3D, Vua Sư Tử, Ο βασιλιάς των λιονταριών, Король лев, Краљ лавова, Цар Лъв, द लायन किंग, 라이온 킹, ライオン・キング, 狮子王, 獅子王3D
Director
Roger Allers
Roger Allers
Rob Minkoff
Rob Minkoff
Cast
Jonathan Taylor Thomas
Jonathan Taylor Thomas
Matthew Broderick
Matthew Broderick
James Earl Jones
James Earl Jones
Jeremy Irons
Jeremy Irons
Cast and Crew
Cartoon rating

8.7
Rate 270 votes
8.5 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  20
Showtimes Currently, the animated film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Cartoon reviews

Анастасия Сафина 9 January 2026, 23:05
Мультфильм потрясающий) главное песни за кадровые не переводить на русский, а то весь эффект теряется от настольгии, в начале мультфильма надо было оставить оригинал песни)
LemonTea 2 April 2015, 12:51
Мне кажется в этом мультике ничего смотреть в 3Д =)))
Quotes
Adult Simba I know what I have to do, but going back means I'll have to face my past. I've been running from it for so long.
[Rafiki hits Simba on the head with his stick]
Adult Simba Ow! Jeez! What was that for?
Rafiki It doesn't matter. It's in the past.
[laughs]
Adult Simba Yeah, but it still hurts.
Rafiki Oh yes, the past can hurt. But from the way I see it, you can either run from it or learn from it.
[swings his stick again at Simba, who ducks out of the way]
Rafiki Ha. You see? So what are you going to do?
Adult Simba First, I'm gonna take your stick.
[Simba snatches Rafiki's stick and throws it and Rafiki runs to grab it]
Rafiki No, no, no, no! Not the stick! Hey! Where are you going?
Adult Simba I'm going back!
Rafiki Good! Go on! Get out of here!
[Rafiki begins laughing and screeching loudly]
The Lion King - trailer in russian
The Lion King Trailer in russian
Stills
