Poster of The Fox and the Hound
Рейтинги
7.3 IMDb Rating: 7.2
Rate
3 posters
Kinoafisha Films The Fox and the Hound

The Fox and the Hound

The Fox and the Hound 18+
Напомним о выходе в прокат

Synopsis

Two childhood friends find themselves forced to become enemies.
Country USA
Runtime 1 hour 23 minutes
Production year 1981
World premiere 10 July 1981
Release date
10 July 1981 Russia 0+
23 July 1981 Argentina
26 December 1981 Australia
5 December 1981 Denmark
11 December 1981 Finland
25 November 1981 France
13 November 1981 Germany
21 October 1981 Great Britain
13 November 1981 Hungary 6
23 October 1981 Ireland
19 November 1981 Italy
12 March 1983 Japan G
10 July 1981 Kazakhstan
24 December 1981 Netherlands
10 July 1981 Norway 6
4 August 1995 Spain
26 November 1988 Sweden
10 July 1981 USA
10 July 1981 Ukraine
MPAA G
Budget $12,000,000
Worldwide Gross $63,456,988
Production Walt Disney Animation Studios, Walt Disney Productions
Also known as
The Fox and the Hound, El zorro y el sabueso, Лис и пёс, Cap und Capper, Frank en Frey, Lisica i pas, Micke och Molle - Vänner när det gäller, Rox et Rouky, A róka és a kutya, Cáo Và Chó Săn, Cap und Capper - Zwei Freunde auf acht Pfoten, Cap und Capper: Zwei Freunde auf acht Pfoten, I alepou kai to kynigoskylo, I alepou kai to lagoniko, Lape ir šuo, Lis i pies, Lišiak a pes, Liška a pes, Mads og Mikkel, Micke och Molle, O Cão e a Raposa, Papuça e Dentuça, Rabane ja Jahikoer, Rabane ja Kutsikas, Rebane ja koer, Red e Toby nemiciamici, Roobah va sag-e shekari, Tilki ve Avcı Köpeği, To gode venner - Todd og Copper, Tod y Toby, Todd og Copper: To gode venner, Topi ja Tessu, Topi och Tessu, Tulki va it, Tülkü və ov iti, Vulpea si câinele, Η αλεπού και το λαγωνικό, Лис і мисливський пес, Лисицата и хрътката, Түлкі мен ит, きつねと猟犬, 狐狸與獵狗
Director
Ted Berman
Ted Berman
Richard Rich
Richard Rich
Cast
Mickey Rooney
Kurt Russell
Kurt Russell
Pearl Bailey
Jack Albertson
Cast and Crew
Cartoon in Collections
Quotes
Widow Tweed We met it seems, such a short time ago. You looked at me, needing me so. Yet from your sadness, our happiness grew. Then I found out, I need you, too. I remember how we used to play. I recall those rainy days, the fires glowed, that kept us warm. And now I find, we're both alone. Goodbye may seem forever, farewell is like the end. But in my heart's a memory, and there you'll always be.
Stills
