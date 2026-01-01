Cartoon reviews
No reviewsWrite review
|10 July 1981
|Russia
|0+
|23 July 1981
|Argentina
|26 December 1981
|Australia
|5 December 1981
|Denmark
|11 December 1981
|Finland
|25 November 1981
|France
|13 November 1981
|Germany
|21 October 1981
|Great Britain
|13 November 1981
|Hungary
|6
|23 October 1981
|Ireland
|19 November 1981
|Italy
|12 March 1983
|Japan
|G
|10 July 1981
|Kazakhstan
|24 December 1981
|Netherlands
|10 July 1981
|Norway
|6
|4 August 1995
|Spain
|26 November 1988
|Sweden
|10 July 1981
|USA
|10 July 1981
|Ukraine