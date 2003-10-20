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Poster of Brother Bear
5.9
Kinoafisha Films Brother Bear
5.9

Brother Bear

, 2003
Brother Bear
USA / Animation, Family, Adventure, Fairy Tale / 18+
Poster of Brother Bear
5.9

Cast

Joaquin Phoenix
Joaquin Phoenix
Kenai
Michael Clarke Duncan
Michael Clarke Duncan
Tug
Jeremy Suarez
Koda
Rick Moranis
Rutt
Jason Raize
Denahi
Dave Thomas
Tuke
D.B. Sweeney
D.B. Sweeney
Sitka
Joan Copeland
Tanana
Harold Gould
Old Denahi
Paul Christie
Ram #1
Director Aaron Blaise, Roy Walker
Writer David Hoselton, Steve Bencich, Tab Murphy, Lorne Cameron
Composer Phil Collins, Mark Mancina
Cast and Crew

Animated film details

Country USA
Runtime 1 hour 22 minutes
Production year 2003
Online premiere 5 February 2004
World premiere 20 October 2003
Release date
18 March 2004 Russia Каскад 0+
26 December 2003 Australia
18 March 2004 Austria AA
18 March 2004 Belarus
12 December 2003 Brazil
16 January 2010 Bulgaria
19 February 2004 Czechia U
6 February 2004 Denmark
28 January 2004 France
18 March 2004 Germany
5 December 2003 Great Britain
13 February 2004 Greece
22 January 2004 Hong Kong I
5 February 2004 Hungary KN
5 December 2003 Ireland
2 February 2004 Israel
5 March 2004 Italy
13 March 2004 Japan R15+
18 March 2004 Kazakhstan
12 February 2014 Netherlands
25 December 2003 New Zealand PG
6 February 2004 Norway
25 March 2004 Portugal
17 January 2004 South Korea
26 March 2004 Spain
6 February 2004 Sweden
12 March 2004 Switzerland 0
1 November 2003 USA
18 March 2004 Ukraine
MPAA G
Budget $46,000,000
Worldwide Gross $250,397,798
Production Walt Disney Pictures, Walt Disney Animation Studios, Walt Disney Feature Animation Florida
Also known as
Brother Bear, Tierra de osos, Björnbröder, Братец медвежонок, Anh Em Nhà Gấu, Ayı Kardeş, Ayı qardaş, Bärenbrüder, Bears, Björn Bróðir, Bjørnebrødre, Brālis Lācis, Brat meda, Brolis lokys, Brother Bear 3D, Fratele Urs, Frère des ours, Germà os, Hermano oso, Inim ayiq, Irmão Urso, Karhuveljeni Koda, Kenai e Koda, Koda, fratello orso, Legenda o medvjedu, Mackótestvér, Medvedí Bratia, Medvědí bratři, Medvedja brata, Min bror bjørnen, Mój brat niedźwiedź, Mon frère l'ours, O adelfos mou, o arkoudos, Vennad karud, Ο αδελφός μου, ο αρκούδος, Аю аға, Брат мядзведзь, Братик ведмедик, Братът на мечката, براذر بير, ब्रदर बेर, ブラザー・ベア, 熊的傳說, Bjørne Brødre, დათვი ძმა

Cartoon rating

5.9
Rate 11 votes
6.9 IMDb
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Best Animated Films 
Updated 4 July 2025
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