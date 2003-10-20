ProductionWalt Disney Pictures, Walt Disney Animation Studios, Walt Disney Feature Animation Florida
Also known as
Brother Bear, Tierra de osos, Björnbröder, Братец медвежонок, Anh Em Nhà Gấu, Ayı Kardeş, Ayı qardaş, Bärenbrüder, Bears, Björn Bróðir, Bjørnebrødre, Brālis Lācis, Brat meda, Brolis lokys, Brother Bear 3D, Fratele Urs, Frère des ours, Germà os, Hermano oso, Inim ayiq, Irmão Urso, Karhuveljeni Koda, Kenai e Koda, Koda, fratello orso, Legenda o medvjedu, Mackótestvér, Medvedí Bratia, Medvědí bratři, Medvedja brata, Min bror bjørnen, Mój brat niedźwiedź, Mon frère l'ours, O adelfos mou, o arkoudos, Vennad karud, Ο αδελφός μου, ο αρκούδος, Аю аға, Брат мядзведзь, Братик ведмедик, Братът на мечката, براذر بير, ब्रदर बेर, ブラザー・ベア, 熊的傳說, Bjørne Brødre, დათვი ძმა