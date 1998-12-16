Menu
Poster of The Prince of Egypt
7.2 IMDb Rating: 7.2
The Prince of Egypt

The Prince Of Egypt 18+
Synopsis

An Egyptian prince learns of his identity as a Hebrew and his destiny to become the chosen deliverer of his people.
Country USA
Runtime 1 hour 39 minutes
Production year 1998
Online premiere 4 September 2020
World premiere 16 December 1998
Release date
16 December 1998 Russia 0+
26 December 1998 Australia
18 December 1998 Austria
16 December 1998 Belgium
25 December 1998 Brazil
25 December 1998 Czechia U
25 December 1998 Denmark
16 December 1998 France
17 December 1998 Germany
18 December 1998 Great Britain
18 December 1998 Ireland
26 February 1999 Israel
18 December 1998 Italy
16 December 1998 Kazakhstan
17 December 1998 Netherlands
18 December 1998 Portugal
19 December 1998 South Korea
18 December 1998 Spain
18 December 1998 Sweden
18 December 1998 Switzerland
18 December 1998 USA
16 December 1998 Ukraine
MPAA PG
Budget $70,000,000
Worldwide Gross $218,613,188
Production Dreamworks Pictures, DreamWorks Animation
Also known as
The Prince of Egypt, El príncipe de Egipto, Принц Египта, Princ egyptský, Prinsen av Egypten, 埃及王子, De prins van Egypte, Der Prinz von Ägypten, Ēģiptes princis, Egipto princas, Egiptuse prints, Egyiptom hercege, Egyptin prinssi, Egyptinte Rajkumaran, El príncep d'Egipte, Hoàng tử Ai Cập, Il principe d'Egitto, Książę Egiptu, Le prince d'Égypte, Misir şahzadəsi, Misr shahzodasi, Mısır Prensi, Nesyek metseryem, O prigipas tis Aigyptou, O Príncipe do Egipto, O Príncipe do Egito, Princ od Egipta, Princi i Egjiptit, Prinsen af Egypten, Prinsen av Egypt, Printul Egiptului, Shahezadh mesr, Ο πρίγκιπας της Αιγύπτου, Мысыр ханзадасы, Принц Єгипту, Принцът на Египет, ईजिप्ट का राजकुमार, प्रिंस ऑफ़ ईजिप्ट, プリンス・オブ・エジプト
Director
Steve Hickner
Simon Wells
Cast
Val Kilmer
Val Kilmer
Ralph Fiennes
Ralph Fiennes
Michelle Pfeiffer
Michelle Pfeiffer
Sandra Bullock
Sandra Bullock
Cast and Crew
Cartoon rating

7.2
Rate 14 votes
7.2 IMDb
Place in the rating
Best Animated Films 
Showtimes Currently, the animated film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Quotes
Moses Yes, Aaron, it's true. Pharaoh has the power. He can take away your food, your home, your freedom. He can take away your sons and daughters. With one word, Pharaoh can take away your very lives. But there is one thing he cannot take away from you: your faith. Believe, for we will see God's wonders.
Listen to the
soundtrack The Prince of Egypt
Stills
