Animated film details
Country
USA
Runtime
1 hour 25 minutes
Production year
1998
World premiere
5 June 1998
Release date
|25 December 1998
|Russia
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|0+
|3 September 1998
|Australia
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|18 June 1998
|Brazil
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|19 June 1998
|Canada
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|26 November 1998
|Czechia
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|U
|13 November 1998
|Denmark
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|27 November 1998
|Estonia
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|20 November 1998
|Finland
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|25 November 1998
|France
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|18 November 1998
|Germany
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|16 October 1998
|Great Britain
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|20 November 1998
|Greece
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|16 October 1998
|Ireland
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|18 June 1998
|Israel
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|4 December 1998
|Italy
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|26 September 1998
|Japan
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|25 December 1998
|Kazakhstan
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|18 June 1998
|Malaysia
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|U
|3 July 1998
|Mexico
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|3 December 1998
|Netherlands
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|15 July 1998
|Philippines
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|G
|27 November 1998
|Portugal
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|18 June 1998
|Singapore
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|G
|26 November 1998
|Slovakia
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|17 July 1998
|South Korea
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|20 November 1998
|Spain
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|13 November 1998
|Sweden
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|9 October 1998
|Thailand
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|18 June 1998
|USA
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|25 December 1998
|Ukraine
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MPAA
G
Budget
$90,000,000
Worldwide Gross
$304,320,254
Production
Walt Disney Pictures, Walt Disney Animation Studios, Walt Disney Feature Animation Florida
Also known as
Mulan, Mulán, Мулан, Hua Mulan, Legenda o Mulan, Mulan 3D, 花木蘭, China Doll, Hoa Mộc Lan, Neînfricata Mulan, The Legend of Mulan, Μουλάν, मुलान, ムーラン, 花木蘭 (1998), 뮬란, Walt Disney's Mulan, 花木兰