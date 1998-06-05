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Poster of Mulan
8.1
Kinoafisha Films Mulan
8.1

Mulan

, 1998
Mulan
USA / Family, Animation / 18+
Poster of Mulan
8.1

Synopsis

To save her father from death in the army, a young maiden secretly goes in his place and becomes one of China's greatest heroines in the process.

Cast

Miguel Ferrer
Shan-Yu
June Foray
Grandmother Fa
Eddie Murphy
Eddie Murphy
Mushu
Miriam Margolyes
Miriam Margolyes
The Matchmaker
Soon-Tek Oh
Harvey Fierstein
Yao
Freda Foh Shen
Fa Li
Ming-Na Wen
Ming-Na Wen
Mulan
B.D. Wong
B.D. Wong
Shang
James Hong
James Hong
Chi Fu
Pat Morita
The Emperor
Director Tony Bancroft, Barrie Cook
Writer Chris Sanders, Robert D. San Souci, Rita Hsiao, Philip LaZebnik
Composer Jerry Goldsmith
Cast and Crew

Animated film details

Country USA
Runtime 1 hour 25 minutes
Production year 1998
World premiere 5 June 1998
Release date
25 December 1998 Russia 0+
3 September 1998 Australia
18 June 1998 Brazil
19 June 1998 Canada
26 November 1998 Czechia U
13 November 1998 Denmark
27 November 1998 Estonia
20 November 1998 Finland
25 November 1998 France
18 November 1998 Germany
16 October 1998 Great Britain
20 November 1998 Greece
16 October 1998 Ireland
18 June 1998 Israel
4 December 1998 Italy
26 September 1998 Japan
25 December 1998 Kazakhstan
18 June 1998 Malaysia U
3 July 1998 Mexico
3 December 1998 Netherlands
15 July 1998 Philippines G
27 November 1998 Portugal
18 June 1998 Singapore G
26 November 1998 Slovakia
17 July 1998 South Korea
20 November 1998 Spain
13 November 1998 Sweden
9 October 1998 Thailand
18 June 1998 USA
25 December 1998 Ukraine
MPAA G
Budget $90,000,000
Worldwide Gross $304,320,254
Production Walt Disney Pictures, Walt Disney Animation Studios, Walt Disney Feature Animation Florida
Also known as
Mulan, Mulán, Мулан, Hua Mulan, Legenda o Mulan, Mulan 3D, 花木蘭, China Doll, Hoa Mộc Lan, Neînfricata Mulan, The Legend of Mulan, Μουλάν, मुलान, ムーラン, 花木蘭 (1998), 뮬란, Walt Disney's Mulan, 花木兰

Cartoon rating

8.1
Rate 56 votes
7.7 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  240 In the Family genre  33 In the Animation genre  46 In films of USA  163 In films of 1998  4
Updated 26 August 2024
Listen to the
soundtrack Mulan

Quotes

Mulan [to Shang] Would you like to stay for dinner?
Grandmother Fa [Yelling in the background] Would you like to stay forever?
Showtimes Currently, the animated film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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