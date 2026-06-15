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Poster of Ghostbusters
8.0
Ghostbusters - Trailer
Kinoafisha Films Ghostbusters
8.0

Ghostbusters

, 1984
Ghostbusters
USA / Comedy, Sci-Fi, Action / 18+
Trailers
Poster of Ghostbusters
8.0
Ghostbusters - Trailer
Ghostbusters  Trailer

Synopsis

Three parapsychologists forced out of their university funding set up shop as a unique ghost removal service in New York City, attracting frightened yet skeptical customers.

Cast

Bill Murray
Bill Murray
Dr. Peter Venkman
Dan Aykroyd
Dan Aykroyd
Dr. Raymond Stantz
Sigourney Weaver
Sigourney Weaver
Dana Barrett
Annie Potts
Annie Potts
Janine Melnitz
Steven Tash
Male Student
David Margulies
Mayor
Ernie Hudson
Ernie Hudson
Winston Zeddmore
William Atherton
William Atherton
Walter Peck
Harold Ramis
Harold Ramis
Dr. Egon Spengler
Rick Moranis
Louis Tully
Director Ivan Reitman, Paul Feig
Writer Ivan Reitman, Dan Aykroyd, Harold Ramis
Composer Elmer Bernstein
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 45 minutes
Production year 1984
Online premiere 18 July 2017
World premiere 7 June 1984
Release date
28 July 2016 Russia 6+
14 July 2016 Argentina
14 July 2016 Australia
27 July 2016 Belgium
14 July 2016 Brazil
14 July 2016 Croatia
28 July 2016 Czechia
4 August 2016 Denmark
29 July 2016 Estonia
10 August 2016 France
4 August 2016 Germany
15 July 2016 Great Britain
28 July 2016 Greece
21 July 2016 Hong Kong
13 July 1989 Hungary 18
15 July 2016 Ireland
27 July 2016 Israel 12
28 July 2016 Italy
2 December 1984 Japan PG12
28 July 2016 Kazakhstan
3 April 2024 Latvia N7
14 July 2016 Mexico
14 July 2016 Netherlands
22 July 2016 Norway
21 October 2016 Poland
21 July 2016 Portugal
14 July 2016 Singapore
28 July 2016 Slovakia
25 August 2016 South Korea
12 August 2016 Spain
27 July 2016 Sweden
10 August 2016 Switzerland
22 December 1984 Taiwan
29 July 2016 Turkey
15 July 2016 USA
7 June 1984 Ukraine
MPAA PG-13
Budget $30,000,000
Worldwide Gross $296,640,120
Production Columbia Pictures, Delphi Films, Black Rhino Productions
Also known as
Ghostbusters, Los cazafantasmas, Ghostbusters - Die Geisterjäger, Krotitelé duchů, Krotitelia duchov, Os Caça-Fantasmas, S.O.S. fantômes, Охотники за привидениями, Arvoh ovchilari, Biệt Đội Săn Ma, Draugabanar, Els caçafantasmes, Ghost Busters, Ghost Smashers, Ghostbreakers, Ghostbusters - haamujengi, Ghostbusters - Spøkelsesligaen, Ghostbusters - spökgänget, Ghostbusters - Spökligan, Ghostbusters -Haamujengi, Ghostbusters (Acchiappafantasmi), Ghoststoppers, Haamujengi, Hayalet Avcıları, Het bovennatuurlijke superspektakel, Istjerivaci duhova, Istjerivači duhova, Izganjalci duhov, Kabus ovçuları, Krotitelé duchu, Pogromcy duchów, SOS Fantômes, Spoku mednieki, Szellemirtók, Tondipüüdjad, Vaiduoklių medžiotojai, Vanatorii de fantome, Елес аулаушылар, Елестерді аулаушылар, Истеривачи духова, Ловци на духове, Мисливці за привидами, घोस्टबस्टर्स, 고스트 버스터즈, ゴーストバスターズ, 捉鬼敢死隊, 魔鬼剋星, Ghostbusters 1, Ghostbusters I, 고스트버스터즈, gosutobasutazu, Γκόστμπαστερς, 고스트 버스터즈 1, SOS Fantômes 1, 고스트버스터즈 1, Ghostbusters - Acchiappafantasmi

Film rating

8.0
Rate 64 votes
7.8 IMDb
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In overall ranking  318 In the Comedy genre  66 In the Sci-Fi genre  56 In the Action genre  96 In films of USA  220 In films of 1984  3

Film Trailers

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Ghostbusters - Trailer
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soundtrack Ghostbusters

Quotes

Dr. Raymond Stantz Everything was fine with our system until the power grid was shut off by dickless here.
Walter Peck They caused an explosion!
Mayor Is this true?
Dr. Peter Venkman Yes it's true.
[pause]
Dr. Peter Venkman This man has no dick.
Walter Peck Jeez!
[Charges at Venkman]
Mayor Break it up! Hey, break this up! Break it up!
Walter Peck All right, all right, all right!
Dr. Peter Venkman Well, that's what I heard!
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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