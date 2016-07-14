Menu
6.7 IMDb Rating: 6.8
Ghostbusters

Ghostbusters

Ghostbusters 18+
Synopsis

Following a ghost invasion of Manhattan, paranormal enthusiasts Erin Gilbert and Abby Yates, nuclear engineer Jillian Holtzmann, and subway worker Patty Tolan band together to stop the otherworldly threat.
Ghostbusters - trailer in russian 2
Ghostbusters  trailer in russian 2
Country USA
Runtime 1 hour 56 minutes
Production year 2016
Online premiere 28 July 2016
World premiere 14 July 2016
Release date
28 July 2016 Russia WDSSPR 12+
14 July 2016 Argentina
14 July 2016 Australia
28 July 2016 Belarus
27 July 2016 Belgium
14 July 2016 Brazil
14 July 2016 Croatia
28 July 2016 Czechia
4 August 2016 Denmark
29 July 2016 Estonia
10 August 2016 France
4 August 2016 Germany
15 July 2016 Great Britain
28 July 2016 Greece
21 July 2016 Hong Kong
15 July 2016 Ireland
27 July 2016 Israel 12
28 July 2016 Italy
28 July 2016 Kazakhstan
29 July 2016 Lithuania N-7
14 July 2016 Mexico
14 July 2016 Netherlands
22 July 2016 Norway
21 October 2016 Poland
21 July 2016 Portugal
14 July 2016 Romania 18
14 July 2016 Singapore
28 July 2016 Slovakia
25 August 2016 South Korea
12 August 2016 Spain
27 July 2016 Sweden
10 August 2016 Switzerland
29 July 2016 Turkey
15 July 2016 USA
28 July 2016 Ukraine
29 July 2016 Viet Nam
MPAA PG-13
Budget $144,000,000
Worldwide Gross $229,147,509
Production Columbia Pictures, LStar Capital, Village Roadshow Pictures
Also known as
Ghostbusters, Cazafantasmas, Ghostbusters: Answer the Call, Caça-Fantasmas, Охотники за привидениями, Arvoh ovchilari, Biệt Đội Săn Ma, Caça-fantasmas - Atende a chamada, Caçafantasmes, Cazafantasmas: Responde al llamado, Flapjack, Ghostbusters 3, Ghostbusters: Hayalet Avcıları, Ghostbusters. Pogromcy duchów, Ghostbustresses, Gjuetarët e fantazmave, Isterivači duhova, Istjerivači duhova 3, Izganjalci duhov, Kabus ovçuları, Krotitelé duchů, Krotitelia duchov, Mekaskhot ha'shedim, S.O.S. fantômes, SOS Fantômes, Spoku mednieki, Szellemirtók, Tondipüüdjad, Untitled Ghostbusters Reboot, Vaiduokliu medžiotojai, Vânãtorii de fantome, Γκόστμπαστερς, Елес аулаушылар, Ловци на духове, Мисливці на привидів, ゴーストバスターズ, 魔鬼剋星, 魔鬼剋星：麻辣異攻隊
Director
Paul Feig
Paul Feig
Cast
Kristen Wiig
Kristen Wiig
Melissa McCarthy
Melissa McCarthy
Leslie Jones
Leslie Jones
Kate McKinnon
Kate McKinnon
Chris Hemsworth
Chris Hemsworth
Cast and Crew
Film rating

6.7
Rate 52 votes
6.8 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  2445
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Film Reviews

Janus Prospero 10 August 2016, 20:19
Классный фильм, без шуток. А каким бальзамом на сердце было (наверное впервые за всю историю кино), когда киногерой вместо того, чтобы идти в явную… Read more…
Татьяна 8 August 2016, 23:18
Прекрасный семейный фильм. Посмеялась от души! Замечательная игра актёров.Давно не получала такого позитивного настроя!
