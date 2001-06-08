Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Evolution
6.6
Kinoafisha Films Evolution
6.6

Evolution

, 2001
Evolution
USA / Comedy, Sci-Fi / 18+
Poster of Evolution
6.6

Synopsis

A fire-fighting cadet, two college professors, and a geeky but sexy government scientist work against an alien organism that has been rapidly evolving since its arrival on Earth inside a meteor.

Cast

David Duchovny
David Duchovny
Ira Kane
Julianne Moore
Julianne Moore
Allison
Orlando Jones
Orlando Jones
Harry Block
Seann William Scott
Seann William Scott
Wayne
Ted Levine
Ted Levine
Gen. Woodman
Michael Bauer
Danny
Dan Aykroyd
Dan Aykroyd
Governor Lewis
Ty Burrell
Ty Burrell
Flemming
Ethan Suplee
Ethan Suplee
Deke
Pat Kilbane
Officer Johnson
Director Ivan Reitman
Writer Don Jakoby, David Diamond, David Weissman
Composer John Powell
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 41 minutes
Production year 2001
World premiere 8 June 2001
Release date
9 August 2001 Russia 12+
12 July 2001 Argentina
12 July 2001 Australia
25 July 2001 Belgium
13 July 2001 Brazil
12 July 2001 Bulgaria
12 July 2001 Colombia
12 July 2001 Czechia
6 July 2001 Denmark
5 September 2001 Egypt
13 July 2001 Estonia
27 July 2001 Finland
18 July 2001 France
19 July 2001 Germany
22 June 2001 Great Britain
29 June 2001 Greece
27 July 2001 Guatemala
28 June 2001 Hong Kong
19 July 2001 Hungary
6 July 2001 Iceland
22 June 2001 Ireland
12 July 2001 Israel
6 July 2001 Italy
3 November 2001 Japan
9 August 2001 Kazakhstan
7 November 2001 Kuwait
21 June 2001 Malaysia
13 July 2001 Mexico
5 July 2001 Netherlands
12 July 2001 New Zealand
13 July 2001 Norway
6 July 2001 Panama
16 August 2001 Peru
20 June 2001 Philippines
20 July 2001 Poland
29 June 2001 Portugal
28 June 2001 Singapore
14 July 2001 South Korea
29 June 2001 Spain
18 July 2001 Sweden
20 July 2001 Turkey
8 June 2001 USA
9 August 2001 Ukraine
13 July 2001 Venezuela
MPAA PG-13
Budget $80,000,000
Worldwide Gross $98,376,292
Production Columbia Pictures, Dreamworks Pictures, The Montecito Picture Company
Also known as
Evolution, Evolución, Evolução, Évolution, Evoliucija, Evoluce, Evolucija, Evolució, Evolúció, Evoluție, Evolutsioon, Evoluutio, Evrim, Ewolucja, Exelixi, Εξέλιξη, Еволуција, Еволюция, Еволюція, Эволюция, エボリューション, 進化特區, 地球再發育, 超速度进化, Evolyutsiya, Exélixi, 进化, 進化危機

Film rating

6.6
Rate 15 votes
6.1 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Listen to the
soundtrack Evolution

Quotes

[Dr. Paulson is going to pull the alien bug out through Harry's rectum]
Nurse Tate I'll get the lubricant...
Dr. Paulson There's no time for lubricant!
Harry Block There's ALWAYS time for lubricant!
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Evolution

Ghostbusters
Ghostbusters Comedy, Sci-Fi, Action
1984, USA
7.0
Ghostbusters II
Ghostbusters II Sci-Fi, Action, Adventure, Comedy
1989, USA
7.0
Men in Black 3
Men in Black 3 Sci-Fi, Adventure, Action
2012, USA
7.0
Men in Black II
Men in Black II Comedy, Sci-Fi
2002, USA
6.0
Men in Black
Men in Black Action
1997, USA
7.0
Cold Storage
Cold Storage Action, Comedy, Sci-Fi, Horror
2025, USA
7.0
Evolution
Evolution Horror, Drama, Detective
2015, France / Belgium
6.0
The X-Files: I Want to Believe
The X-Files: I Want to Believe Horror, Sci-Fi, Mystery
2008, USA / Canada
6.0
The Hitchhiker's Guide to the Galaxy
The Hitchhiker's Guide to the Galaxy Comedy, Adventure, Sci-Fi
2005, USA / Great Britain
6.0
Eight Legged Freaks
Eight Legged Freaks Action, Comedy, Sci-Fi, Horror, Thriller
2002, USA / Australia
6.0
The Time Machine
The Time Machine Sci-Fi, Action, Adventure
2002, USA
6.0
Jay and Silent Bob Strike Back
Jay and Silent Bob Strike Back Adventure, Comedy
2001, USA
7.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
2026, Russia, Animation
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Raspakovka
Raspakovka
2026, Russia, Comedy
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Ded Fomich
Ded Fomich
2026, Russia, Comedy
Malysh-karatist
Malysh-karatist
2026, Russia, Comedy, Family
Scary Movie 6
Scary Movie 6
2026, USA, Comedy, Horror
Letom vsyakoe byvaet. Pobeg iz Skolbora
Letom vsyakoe byvaet. Pobeg iz Skolbora
2026, Russia, Adventure, Family
Papa, kupi pyosika
Papa, kupi pyosika
2026, Russia, Animation, Family
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more