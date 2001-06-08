|9 August 2001
|Russia
|12+
|12 July 2001
|Argentina
|12 July 2001
|Australia
|25 July 2001
|Belgium
|13 July 2001
|Brazil
|12 July 2001
|Bulgaria
|12 July 2001
|Colombia
|12 July 2001
|Czechia
|6 July 2001
|Denmark
|5 September 2001
|Egypt
|13 July 2001
|Estonia
|27 July 2001
|Finland
|18 July 2001
|France
|19 July 2001
|Germany
|22 June 2001
|Great Britain
|29 June 2001
|Greece
|27 July 2001
|Guatemala
|28 June 2001
|Hong Kong
|19 July 2001
|Hungary
|6 July 2001
|Iceland
|22 June 2001
|Ireland
|12 July 2001
|Israel
|6 July 2001
|Italy
|3 November 2001
|Japan
|9 August 2001
|Kazakhstan
|7 November 2001
|Kuwait
|21 June 2001
|Malaysia
|13 July 2001
|Mexico
|5 July 2001
|Netherlands
|12 July 2001
|New Zealand
|13 July 2001
|Norway
|6 July 2001
|Panama
|16 August 2001
|Peru
|20 June 2001
|Philippines
|20 July 2001
|Poland
|29 June 2001
|Portugal
|28 June 2001
|Singapore
|14 July 2001
|South Korea
|29 June 2001
|Spain
|18 July 2001
|Sweden
|20 July 2001
|Turkey
|8 June 2001
|USA
|9 August 2001
|Ukraine
|13 July 2001
|Venezuela