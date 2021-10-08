Menu
Рейтинги
7.3 IMDb Rating: 7
5 posters
Ghostbusters: Afterlife

Ghostbusters: Afterlife

Ghostbusters: Afterlife 18+
Ghostbusters: Afterlife - четвертый trailer in russian
Ghostbusters: Afterlife  четвертый trailer in russian
Country USA
Runtime 2 hours 4 minutes
Production year 2021
Online premiere 4 January 2022
World premiere 8 October 2021
Release date
2 December 2021 Russia SPPR 12+
1 January 2022 Australia PG
2 December 2021 Belarus
18 November 2021 Brazil 12
11 November 2021 Canada
6 January 2022 Czechia
14 January 2022 Estonia MS12
26 November 2021 Finland
1 December 2021 France U
18 November 2021 Germany 12
18 November 2021 Great Britain 12A
2 December 2021 Greece Κ-12
18 November 2021 Hong Kong IIA
18 November 2021 Hungary 12
18 November 2021 Ireland 12A
18 November 2021 Italy
2 December 2021 Kazakhstan
18 November 2021 Netherlands 12
19 November 2021 Poland
25 November 2021 Portugal M/12
3 December 2021 Romania A.P. - 12
18 November 2021 Singapore PG13
11 November 2021 Slovakia
1 December 2021 South Korea 12
3 December 2021 Spain 12
19 November 2021 Sweden
31 December 2021 Taiwan 保護級
13 January 2022 Thailand G
19 November 2021 Turkey 10+
19 November 2021 USA PG-13
25 November 2021 Ukraine 12+
7 January 2022 Viet Nam
MPAA PG-13
Budget $75,000,000
Worldwide Gross $204,445,747
Production Columbia Pictures, BRON Studios, Ghostcorps
Also known as
Ghostbusters: Afterlife, Ghostbusters: El legado, Ghostbusters: Legacy, Caça-Fantasmas: O Legado, Охотники за привидениями: Наследники, Arvoh ovchilari: Merosxo'rlar, Biệt Đội Săn Ma: Chuyển Kiếp, Bust City, Cazafantasmas: Más allá, Ghostbusters 2020, Ghostbusters 3, Ghostbusters: From Beyond, Ghostbusters: Mais Além, Ghostbusters: Rise, Hayalet Avcilari 2020, Hayalet Avcıları: Öteki Dünya, Istjerivači duhova: Naslijeđe, Izganjalci duhov: Zapuščina, Kabus ovçuları: Varislər, Krotitelé duchů: Odkaz, Krotitelia duchov: Dedičstvo, Mekaskhai Ha'Shedim: Ha'Yom she'Akharai, Pogromcy duchów. Dziedzictwo, Rust City, S.O.S. fantômes: L'héritage, SOS fantômes: L'au-delà, Spoku mednieki: Viņā pusē, Szellemirtók: Az örökség, Tondipüüdjad: pärand, Vaiduoklių medžiotojai: Iš anapus, Vânătorii de Fantome: Moștenirea, Елес аулаушылар: Мұрагерлер, Истеривачи духова: Наслеђе, Ловци на духове: Наследство, Мисливці на привидів: З того світу, घोस्टबस्टर्स: आफ्टरलाइफ़, 고스트버스터즈 라이즈, ゴーストバスターズ／アフターライフ, 捉鬼敢死队：未来世, 捉鬼敢死队：来世, 捉鬼敢死队：来生, 捉鬼敢死队3, 捉鬼敢死隊, 捉鬼敢死隊：魅來世界, 新捉鬼敢死队, 超能敢死队, 锈蚀之城, 魔鬼剋星：未來世
Director
Jason Reitman
Jason Reitman
Cast
Carrie Coon
Carrie Coon
Finn Wolfhard
Finn Wolfhard
Paul Rudd
Paul Rudd
Mckenna Grace
Mckenna Grace
Bill Murray
Bill Murray
Cast and Crew
Film rating

7.3
Rate 69 votes
7 IMDb
Place in the rating
In overall ranking  1257
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Film Reviews

gridneva2804 4 December 2021, 18:46
Очень скучный , наивноглупый фильмец,пустой сюжет, нечего смотреть .... Если только для начальных классов.
Любовь ❤💖💛 29 November 2021, 15:38
Ерунда полная!
Quotes
Peter Venkman Hi, Pete Venkman from the home office. And you are?
Callie Callie. Callie Spengler.
Peter Venkman Spengler?
[Chuckles]
Peter Venkman Weird name, good luck with that.
Film Trailers All trailers
Ghostbusters: Afterlife - четвертый trailer in russian
Ghostbusters: Afterlife Четвертый trailer in russian
Ghostbusters: Afterlife - third trailer in russian
Ghostbusters: Afterlife Third trailer in russian
Listen to the
soundtrack Ghostbusters: Afterlife
Stills
