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Poster of Peter the First, Part One
7.5
Kinoafisha Films Peter the First, Part One
7.5

Peter the First, Part One

, 1937
Pyotr pervyy I
USSR / Biography, War, Drama / 18+
Poster of Peter the First, Part One
7.5

Cast

Nikolay Simonov
Peter I
Nikolay Cherkasov
Nikolay Cherkasov
Prince Alexey
Mikhail Zharov
Mikhail Zharov
Menshikov
Alla Tarasova
Alla Tarasova
Catherine I
Mikhail Tarkhanov
Old Man
Konstantin Gibshman
Buynosov
Viktor Dobrovolsky
Yaguzhinsky
N. Rochefort
Demidov
Fyodor Bogdanov
Brovkin
Nikolay Litvinov
Shafirov
Irina Zarubina
Georgi Orlov
Director Vladimir Petrov
Writer Vladimir Petrov, Aleksei Tolstoy
Composer Vladimir Shcherbachov
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 3 hours 49 minutes
Production year 1937
World premiere 30 August 1937
Release date
30 August 1937 Russia 6+
15 November 1946 Czechoslovakia
Production Lenfilm Studio
Also known as
Pyotr pervyy I, Peter den Store, Pierre le Grand, 1ère partie, Пётр Первый, Las conquistas de Pedro el Grande, Nagy Péter, Pedro, O Grande - Parte 1, Peter de Groote, 1ste deel, Peter de Grote, 1ste deel, Peter de Grote, deel I, Peter der Große, Peter I., Peter I. (1. Teil), Peter the First, Peter the First, Part One, Petr Pervyy, Petros o Megas, Pietari Suuri 1, Pietro il grande, Piotr I, cz. 1, Potr Pervyy, The Conquests of Peter the Great, Part One, Петр Первый, ピョートル大帝, Petr Veliký, Petr Veliký – 1. část, Petr Veliký – I. část

Film rating

7.5
Rate 21 votes
7.1 IMDb
Place in the rating
In overall ranking  1074 In the Biography genre  44 In the War genre  51 In the Drama genre  505 In films of USSR  141 In films of 1937  10
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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