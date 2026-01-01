Similar films for The Battle of Stalingrad
Peter the First, Part One Biography, War, Drama
1937, USSR
7.0
T-34 War, Action, Adventure
2018, Russia
7.0
Stalingrad Drama, War
2013, Russia
5.0
Stalingrad Drama, War
1993, Germany
7.0
Stalingrad Drama, War, History
1989, USSR / USA / Czechoslovakia / East Germany
6.0
Hot Snow Drama, War
1972, USSR
7.0
The Inspector-General Comedy
1952, USSR
7.0
The Fall of Berlin War, Drama
1949, USSR
6.0
Guilty Without Guilt Drama
1945, USSR
7.0
Degree of Risk Drama
1969, USSR
7.0
Kutuzov Drama
1944, USSR
7.0
Thunderstorm Drama
1934, USSR
5.0