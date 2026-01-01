Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of The Battle of Stalingrad
6.1
Kinoafisha Films The Battle of Stalingrad
6.1

The Battle of Stalingrad

, 1949
Stalingradskaya bitva
USSR / Drama, War / 18+
Poster of The Battle of Stalingrad
6.1

Cast

Aleksei Dikiy
Josef Stalin
Yuri Shumsky
Vasili Merkuryev
Vasili Merkuryev
Boris Livanov
Boris Livanov
Nikolay Simonov
Maksim Shtraukh
Vyacheslav Mikhailovich Molotov
Viktor Khokhryakov
Georgiy Maksimilianovich Malenkov
Mikheil Kvarelashvili
Lavrentiy Pavlovich Beriya
Nikolay Dorokhin
Nikita Khrushchev
Vladimir Solovyov
Mikhail Ivanovich Kaligin
Yuriy Tolubeev
Yuriy Tolubeev
Andrey Aleksandrovich Zhdanov
Nikolay Ryzhov
Lazar Moiseyevich Kaganovich
Director Vladimir Petrov
Writer Nikolai Virta
Composer Aram Khachaturyan
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 2 hours 9 minutes
Production year 1949
World premiere 11 November 1949
Release date
11 November 1949 Russia 12+
28 April 1950 Czechoslovakia
Production Mosfilm
Also known as
Stalingradskaya bitva, La bataille de Stalingrad, 1ère époque, La bataille de Stalingrad, 2ème époque, A Batalha de Stalingrado I, A Batalha de Stalingrado II, Bitwa stalingradzka, cz.2, De slag om Stalingrad 1, De slag om Stalingrad 2, De slag van Stalingrad, deel I, De slag van Stalingrad, deel II, Die Stalingrader Schlacht - Teil 1, Die Stalingrader Schlacht - Teil 2, I pragmatiki mahi tou Stalingrad, Kamp i raseri, Slaget vid Stalingrad, Slaget vid Stalingrad II, Stalingradin taistelu, Stalingradin taistelu, II osa, Stalingradskaya bitva II, Sztálingrádi csata I., Sztálingrádi csata II., The Battle of Stalingrad, Part I, The Battle of Stalingrad, Part II, The First Front, The Victors and the Vanquished, Сталинградская битва I, Сталинградская битва II, Stalingradská bitva

Film rating

6.1
Rate 10 votes
6.2 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for The Battle of Stalingrad

Peter the First, Part One
Peter the First, Part One Biography, War, Drama
1937, USSR
7.0
T-34
T-34 War, Action, Adventure
2018, Russia
7.0
Stalingrad
Stalingrad Drama, War
2013, Russia
5.0
Stalingrad
Stalingrad Drama, War
1993, Germany
7.0
Stalingrad
Stalingrad Drama, War, History
1989, USSR / USA / Czechoslovakia / East Germany
6.0
Hot Snow
Hot Snow Drama, War
1972, USSR
7.0
The Inspector-General
The Inspector-General Comedy
1952, USSR
7.0
The Fall of Berlin
The Fall of Berlin War, Drama
1949, USSR
6.0
Guilty Without Guilt
Guilty Without Guilt Drama
1945, USSR
7.0
Degree of Risk
Degree of Risk Drama
1969, USSR
7.0
Kutuzov
Kutuzov Drama
1944, USSR
7.0
Thunderstorm Drama
1934, USSR
5.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
2026, Russia, Animation
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Raspakovka
Raspakovka
2026, Russia, Comedy
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Malysh-karatist
Malysh-karatist
2026, Russia, Comedy, Family
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
Letom vsyakoe byvaet. Pobeg iz Skolbora
Letom vsyakoe byvaet. Pobeg iz Skolbora
2026, Russia, Adventure, Family
Scary Movie 6
Scary Movie 6
2026, USA, Comedy, Horror
Bear Country
Bear Country
2026, USA / Australia, Action, Thriller, Comedy
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more