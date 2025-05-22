Menu
Man with a Movie Camera

Man with a Movie Camera

Chelovek s kino-apparatom 12+
Man with a Movie Camera - trailer
Man with a Movie Camera  trailer
Country USSR
Runtime 1 hour 20 minutes
Production year 1929
World premiere 8 January 1929
Release date
22 May 2025 Russia К24 12+
12 January 2023 Czechia
15 November 2012 Denmark
8 March 1974 France
16 June 2015 Great Britain
12 March 2024 Greece
24 July 1931 Netherlands
21 April 2016 Portugal
12 May 1929 USA
8 January 1929 USSR
19 December 2015 Uruguay
Worldwide Gross $35,293
Production Vseukrainske Foto Kino Upravlinnia (VUFKU)
Also known as
Chelovek s kino-apparatom, Man with a Movie Camera, El hombre de la cámara, Čovek s kino kamerom, Człowiek z kamerą, De man met de camera, Der Mann mit der Kamera, El hombre con la cámara, Ember a felvevőgéppel, Kamera o motta otoko, Kore ga Russia da, L'home de la màquina de filmar, L'homme à la caméra, L'uomo con la macchina da presa, Lyudyna z kino-aparatom, Lyudyna z kinoaparatom, Manden med kameraet, Mannen med filmkameraet, Mannen med filmkameran, Mies ja elokuvakamera, Mož s kamero, Muz s kinoaparátem, O Homem da Câmara de Filmar, Omul cu aparatul de filmat, Um Homem com uma Câmera, Žmogus su kino kamera, Ο άνθρωπος με την κινηματογραφική μηχανή, Людина з кіно-апаратом, Людина з кіноапаратом, Человек с киноаппаратом, Човек са камером, カメラを持った男, これがロシアだ, 持摄影机的人, 持攝影機的人
Director
Dziga Vertov
Cast
Mihail Kaufman
Cast and Crew
Similar films for Man with a Movie Camera
Kino-Eye 7.0
Kino-Eye (1924)
Three Songs of Lenin 6.5
Three Songs of Lenin (1934)
Istoriya grazhdanskoy voyny 7.2
Istoriya grazhdanskoy voyny (1921)
In Spring 7.6
In Spring (1929)
The Anniversary of the Revolution 6.9
The Anniversary of the Revolution (1918)
Entuziazm (Simfoniya Donbassa) 6.9
Entuziazm (Simfoniya Donbassa) (1931)
Raving Iran 7.2
Raving Iran (2016)
¡Vivan las antípodas! 7.3
¡Vivan las antípodas! (2011)
Beau Travail 7.4
Beau Travail (1999)
Snake Spring 6.8
Snake Spring (1997)
Kiks 7.3
Kiks (1991)
Koyaanisqatsi 7.8
Koyaanisqatsi (1983)

Film rating

8.4
Rate 22 votes
8.3 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  71 In the Documentary genre  7 In films of USSR  6
Stills

«Man with a Movie Camera» now playing

