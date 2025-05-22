Also known as
Chelovek s kino-apparatom, Man with a Movie Camera, El hombre de la cámara, Čovek s kino kamerom, Człowiek z kamerą, De man met de camera, Der Mann mit der Kamera, El hombre con la cámara, Ember a felvevőgéppel, Kamera o motta otoko, Kore ga Russia da, L'home de la màquina de filmar, L'homme à la caméra, L'uomo con la macchina da presa, Lyudyna z kino-aparatom, Lyudyna z kinoaparatom, Manden med kameraet, Mannen med filmkameraet, Mannen med filmkameran, Mies ja elokuvakamera, Mož s kamero, Muz s kinoaparátem, O Homem da Câmara de Filmar, Omul cu aparatul de filmat, Um Homem com uma Câmera, Žmogus su kino kamera, Ο άνθρωπος με την κινηματογραφική μηχανή, Людина з кіно-апаратом, Людина з кіноапаратом, Человек с киноаппаратом, Човек са камером, カメラを持った男, これがロシアだ, 持摄影机的人, 持攝影機的人