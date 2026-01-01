All Quiet on the Western Front, Sin novedad en el frente, À l'Ouest rien de nouveau, Im Westen nichts Neues, På västfronten intet nytt, Van het westelijk front geen nieuws, На западном фронте без перемен, A Oeste Nada de Novo, All'ovest niente di nuovo, Garp Cephesinde Yeni Bir Şey Yok, Intet nyt fra vestfronten, Intet nytt fra Vestfronten, Länsirintamalta ei mitään uutta, Mặt Trận Phía Tây Vẫn Yên Tĩnh, Na Zachodzie bez zmian, Na západe nic nové, Na západní frontě klid, Na zapadnom fronte bez peremen, Na zapadu ništa novo, Nada de Novo no Front, Nimic nou pe frontul de vest, Nyugaton a helyzet változatlan, Ouden neoteron apo to dytikon metopon, Seibu sensen ijo nashi, Sem Novidade no Front, Sem Novidades no Front, Vakarų fronte nieko naujo, Ουδέν νεώτερον από το δυτικόν μέτωπον, На западния фронт нищо ново, На західному фронті без змін, 서부 전선 이상 없다, 西線無戰事, 西部戦線異状なし, À l'Ouest, rien de nouveau, Garp Cephesinde Yeni Bir Sey Yok, Na zapadu nista novo, Ουδέν νεώτερον από το δυτικό μέτωπο, Vakaru fronte nieko nauja, Vakaru fronte nieko naujo, Na západní fronte klid, Qərb Cəbhəsində Yeni Bir Şey Yoxdur, Ουδέν Νεότερο από το Δυτικό Μέτωπο, На захiдному фронтi без змiн