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Poster of All Quiet on the Western Front
8.3
Kinoafisha Films All Quiet on the Western Front
8.3

All Quiet on the Western Front

, 1930
All Quiet on the Western Front
USA / Drama, Action, War / 18+
Poster of All Quiet on the Western Front
8.3

Synopsis

A young soldier faces profound disillusionment in the soul-destroying horror of World War I.

Cast

Louis Wolheim
Kat
Lew Ayres
Paul
John Wray
Himmelstoss
Arnold Lucy
Kantorek
Ben Alexander
Kemmerich
Scott Kolk
Leer
Owen Davis Jr.
Peter
Walter Rogers
Behn
William Bakewell
Albert
Russell Gleason
Mueller
Director Lewis Milestone
Writer C. Gardner Sullivan, Erich Maria Remarque, Maxwell Anderson, George Abbott, Del Andrews
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 2 hours 11 minutes
Production year 1930
World premiere 21 April 1930
Release date
11 September 1930 Argentina
17 October 1952 Austria
29 April 1930 Belgium 12
15 September 1930 Brazil
29 April 1930 Canada PG
10 April 1931 Czechoslovakia
26 June 1939 Denmark
6 September 1968 Finland
5 November 2014 France
4 December 1930 Germany
7 November 2003 Great Britain
30 March 1931 Greece
7 May 1931 Hong Kong
4 December 1930 Hungary
1 July 1931 India U
17 October 1930 Ireland
14 March 1956 Italy
24 October 1930 Japan
31 January 1931 Mexico
29 March 1946 Netherlands
16 March 1931 Norway
21 March 1931 Poland 12
21 April 1931 Portugal
26 January 1931 Romania
29 October 1945 Singapore
23 April 1931 South Africa PG
18 September 1930 Spain
29 October 1930 Sweden
24 August 1930 USA
14 October 1930 USSR
9 October 1930 Uruguay
14 December 1930 Yugoslavia
Budget $1,200,000
Worldwide Gross $867
Production Universal Pictures
Also known as
All Quiet on the Western Front, Sin novedad en el frente, À l'Ouest rien de nouveau, Im Westen nichts Neues, På västfronten intet nytt, Van het westelijk front geen nieuws, На западном фронте без перемен, A Oeste Nada de Novo, All'ovest niente di nuovo, Garp Cephesinde Yeni Bir Şey Yok, Intet nyt fra vestfronten, Intet nytt fra Vestfronten, Länsirintamalta ei mitään uutta, Mặt Trận Phía Tây Vẫn Yên Tĩnh, Na Zachodzie bez zmian, Na západe nic nové, Na západní frontě klid, Na zapadnom fronte bez peremen, Na zapadu ništa novo, Nada de Novo no Front, Nimic nou pe frontul de vest, Nyugaton a helyzet változatlan, Ouden neoteron apo to dytikon metopon, Seibu sensen ijo nashi, Sem Novidade no Front, Sem Novidades no Front, Vakarų fronte nieko naujo, Ουδέν νεώτερον από το δυτικόν μέτωπον, На западния фронт нищо ново, На західному фронті без змін, 서부 전선 이상 없다, 西線無戰事, 西部戦線異状なし, À l'Ouest, rien de nouveau, Garp Cephesinde Yeni Bir Sey Yok, Na zapadu nista novo, Ουδέν νεώτερον από το δυτικό μέτωπο, Vakaru fronte nieko nauja, Vakaru fronte nieko naujo, Na západní fronte klid, Qərb Cəbhəsində Yeni Bir Şey Yoxdur, Ουδέν Νεότερο από το Δυτικό Μέτωπο, На захiдному фронтi без змiн

Film rating

8.3
Rate 22 votes
8.1 IMDb
Place in the rating
In overall ranking  136 In the Drama genre  55 In the Action genre  42 In the War genre  6 In films of USA  92 In films of 1930  1

Quotes

Paul Bäumer You still think it's beautiful to die for your country. The first bombardment taught us better. When it comes to dying for country, it's better not to die at all.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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