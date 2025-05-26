Прошло 14 лет с тех пор, как Ольга Крапивина попала в лапы маньяка, который держал ее в заточении несколько месяцев. У нее появился ребенок, который понятия не имеет, кем является его биологический отец. Из-за полученной психологической травмы у Ольги началась интимофобия. Она боится вступать в интимные отношения с мужчинами. Однажды отвергнутый любовник и начальник Ольги отправляет ее в ссылку на малую родину. Там действует преступная группировка, которую Ольге необходимо вывести на чистую воду.