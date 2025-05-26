Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Вторая семья
1 постер
Киноафиша Сериалы Вторая семья

Вторая семья (2025 - …)

Vtoraya semya 18+
Год выпуска 2025
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал НТВ
Продолжительность сериала 10 часов 0 минут

О чем сериал

Прошло 14 лет с тех пор, как Ольга Крапивина попала в лапы маньяка, который держал ее в заточении несколько месяцев. У нее появился ребенок, который понятия не имеет, кем является его биологический отец. Из-за полученной психологической травмы у Ольги началась интимофобия. Она боится вступать в интимные отношения с мужчинами. Однажды отвергнутый любовник и начальник Ольги отправляет ее в ссылку на малую родину. Там действует преступная группировка, которую Ольге необходимо вывести на чистую воду.

Вторая семья - трейлер первого сезона
Вторая семья  трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Александр Лырчиков
Карина Андоленко
Карина Андоленко
Антон Батырев
Антон Батырев
Анна Глаубэ
Анна Глаубэ
Сергей Комаров
Сергей Комаров
Арсений Робак
Арсений Робак
Все актеры и съемочная группа
Сериал находится в подборках
Лучшие сериалы про женщин-детективов Лучшие сериалы про женщин-детективов
Сериалы про сильных женщин Сериалы про сильных женщин
Новые детективные сериалы Новые детективные сериалы

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
7 IMDb
Написать отзыв
Сезоны
Вторая семья - Сезон 1 Сезон 1
2025, 12 эпизодов
 
Отзывы о сериале
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из сериал
«Черт побери», угадать советский фильм по морскому кадру не так уж просто: это «Бриллиантовая рука» или что? (тест)
Все началось с детских забав: собрали все игры по порядку с 1 по 3 сезон «Игры в кальмара»
Почему в «Империи Кесем» главную актрису поменяли три раза? Дело не только в возрасте
«Худший фильм всех времен и народов»: критики в СССР эту советскую комедию смешали с грязью — спустя годы россияне хвалят ее на все лады
«Мадянов играл не по-детски»: за 30 лет до «Вампиров средней полосы» великий актер сыграл упыря-уголовника — и о фильме слышали 1,5 человека
«Испытываешь грусть»: как сейчас выглядят герои «Сватов» — за 17 лет актеры сильно изменились (фото)
Роль Быкова в «Интернах» изначально писали совсем под другого актера: да и сам Охлобыстин долго воротил нос от сериала ТНТ
«Почти забыл свою карьеру»: неизлечимо больному Брюсу Уиллису стало хуже — уже не ходит и почти не говорит
Наконец добрались до «Атаки титанов»? Тогда порядок просмотра вам пригодится — собрали все: от рекапов до OVA
Фанаты «Гарри Поттера», ваш выход: сможете вспомнить по фрагменту кадра, какая это часть фильма? (тест)
Все 7 сезонов «Невского» по порядку: как смотреть без путаницы, и какой из них зрители любят больше всего
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше