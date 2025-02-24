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Постер сериала Шеф. Призраки прошлого
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Киноафиша Сериалы Шеф. Призраки прошлого

Шеф. Призраки прошлого (2025 - …)

Shef. Prizraki proshlogo 18+
Год выпуска 2025
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 49 минут
Телеканал НТВ
Продолжительность сериала 13 часов 4 минуты

О чем сериал

В Петербурге продолжается противостояние между Тихомировым и Кочевником: оба претендуют на власть в городе, но никто не хочет уступать. Свидетелем и невольным участником этой войны становится начальник Управления уголовного розыска ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области генерал-майор Виктор Расторгуев. С Тихомировым он давно связан дружескими отношениями, оба не раз спасали друг другу жизнь, а Кочевник оказал Расторгуеву услугу, и теперь главный герой ему обязан. Давний конфликт с новым начальником ГУ МВД генерал-лейтенантом Антоном Морозовым набирает обороты. Морозов, пользуясь своим положением, жёстко давит на Расторгуева, требуя навести в городе порядок, и контролирует каждый его шаг. Расторгуев подозревает, что в этой войне Морозов преследует свои личные интересы

В ролях
В ролях
Андрей Чубченко
Андрей Чубченко
Кирилл Полухин
Кирилл Полухин
Александр Барановский
Александр Барановский
Анна Миклош
Анна Миклош
Эльдар Лебедев
Эльдар Лебедев
Наталья Круглова
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 1 голос
7.5 IMDb
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Сезоны
Шеф. Призраки прошлого - Сезон 1 Сезон 1
2025, 16 эпизодов
 
Отзывы о сериале
Юрий Севас 18 марта 2025, 20:25
Хороший сериал!
Актеры играют очень хорошо!
А.Чубченко в роли Расторгуева, как В.Тихонов в роли Штирлица.Очень правдоподобно и реалистично К.… Читать дальше…
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