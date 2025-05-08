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Постер сериала Самогон. Снайперский шабаш
1 постер
Киноафиша Сериалы Самогон. Снайперский шабаш

Самогон. Снайперский шабаш (2025 - 2025)

Samogon. Snajperskij shabash 18+
Год выпуска 2025
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал НТВ
Продолжительность сериала 3 часа 20 минут

О чем сериал

Николай Слепков, чудом спасенный врачами после тяжелейшего ранения весной 1942 года, приходит в себя после травмы в родном селе. Жизнь за пределами фронта кажется ему чуждой и непонятной, и он буквально сбегает с собственной свадьбы, чтобы снова быть полезным на передовой. Командир Провоторов не очень рад возвращению сложного, плохо управляемого бойца. Поэтому при первой же возможности отправляет его подальше от себя — на слет лучших снайперов страны. Там стрелки делятся секретами мастерства, боевым опытом, обсуждают технические новинки, проводят практические занятия. Однако Самогон снова выбивается из общего строя и выступает с предложением — применить свои таланты не на полигоне, а на фронте. Так, лучшие снайперы Красной армии оказывается на Юго-Западном фронте, в расположении 49-й армии. Они участвуют в поддержке наступления, нанося фашистам колоссальные потери. Самогон в одиночку отправляется на самые опасные участки, и многие снайперы поддерживают его рвение. Против выступает известный стрелок Семён Валяев: он подбивает коллег против Самогона, уверяя, что снайпер — элита войск, и он не должен бежать впереди пехоты, рискуя собой.
 

В ролях
В ролях
Юрий Дейнекин
Людмила Свитова
Антон Багров
Юлия Афанасьева
Юлия Афанасьева
Евгений Казанцев
Евгений Казанцев
Никита Тезов
Никита Тезов
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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5.6 IMDb
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Сезоны
Самогон. Снайперский шабаш - Сезон 1 Сезон 1
2025, 4 эпизода
 
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