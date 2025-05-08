Николай Слепков, чудом спасенный врачами после тяжелейшего ранения весной 1942 года, приходит в себя после травмы в родном селе. Жизнь за пределами фронта кажется ему чуждой и непонятной, и он буквально сбегает с собственной свадьбы, чтобы снова быть полезным на передовой. Командир Провоторов не очень рад возвращению сложного, плохо управляемого бойца. Поэтому при первой же возможности отправляет его подальше от себя — на слет лучших снайперов страны. Там стрелки делятся секретами мастерства, боевым опытом, обсуждают технические новинки, проводят практические занятия. Однако Самогон снова выбивается из общего строя и выступает с предложением — применить свои таланты не на полигоне, а на фронте. Так, лучшие снайперы Красной армии оказывается на Юго-Западном фронте, в расположении 49-й армии. Они участвуют в поддержке наступления, нанося фашистам колоссальные потери. Самогон в одиночку отправляется на самые опасные участки, и многие снайперы поддерживают его рвение. Против выступает известный стрелок Семён Валяев: он подбивает коллег против Самогона, уверяя, что снайпер — элита войск, и он не должен бежать впереди пехоты, рискуя собой.

