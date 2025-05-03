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Киноафиша Сериалы Страх

Страх (2025 - …)

Strah 18+
Год выпуска 2025
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 52 минуты
Телеканал НТВ
Продолжительность сериала 4 часа 20 минут

О чем сериал

Следователь прокуратуры Вадим Вершинин, не брезгуя криминальными деньгами, профессионально подчищает следы за бандитской группировкой. Сотрудничество приводит к страшной трагедии — в заминированном автомобиле Вершинина погибают его жена и друг. Разбитый горем, он кается в содеянном и сдает коллегам по прокуратуре все криминальные цепочки. В Лениногорске начинаются резонансные задержания, на скамье подсудимых — ряд авторитетов. Вершинин разжалован до капитана и отправлен руководством в небольшой таежный город Тархов. Год спустя Вершинин ведет замкнутый образ жизни, серьезные дела в Тархове не расследует. Но все меняется, когда в больницу с пулевым ранением доставляют предпринимателя Павла Грекова. Он сообщает Вершинину, что накануне продал деревообрабатывающую фабрику своему партнеру Борису Выходцеву и сразу после сделки отправился в Лениногорск, чтобы положить деньги в банк. На выезде из города бандиты в сговоре с его водителем ранили Грекова и отобрали деньги. В эту же ночь возле своего офиса был застрелен Борис Выходцев. Вершинину поручено вести расследование до приезда следователей из областной прокуратуры…
 

В ролях
В ролях
Борис Галкин
Борис Галкин
Алексей Агрызков
Игорь Бровин
Арсен Петросян
Елена Махова
Елена Махова
Игорь Филиппов
Игорь Филиппов
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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6.7 IMDb
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Сезоны
Страх - Сезон 1 Сезон 1
2025, 5 эпизодов
 
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