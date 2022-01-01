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Киноафиша Москвы Подборки фильмов в прокате Лучшее семейное кино 2018

Лучшее семейное кино 2018

Поход в кино всей семьей не только на праздники и по особым поводам – замечательная традиция, которую в 2018 году всецело поддержит мировой кинематограф, изобилующий по-настоящему интересными семейными премьерами. От приключенческой «Книги джунглей» до хороших и теплых сказок про Гринча – похитителя Рождества, Алисы Селезневой и Смешариков, «Киноафиша» рекомендует лучшие семейные фильмы, которые выходят в прокат в 2018 году.

Эллиот
Эллиот
анимация, семейный 2017, Канада
5.0
Шерлок Гномс
Шерлок Гномс
анимация 2018, США / Великобритания
6.0
Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда
Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда
фэнтези 2018, США
7.0
Ужастики 2: Беспокойный Хеллоуин
Ужастики 2: Беспокойный Хеллоуин
комедия, фэнтези, приключения 2018, США
7.0
Тайная жизнь насекомых
Тайная жизнь насекомых
анимация, детский 2017, Франция / Люксембург
5.0
Суперсемейка 2
Суперсемейка 2
анимация, детский 2018, США
8.0
Смолфут
Смолфут
анимация, фэнтези, комедия, семейный 2018, США
7.0
Смешарики. Дежавю
Смешарики. Дежавю
анимация, приключения, детский 2017, Россия
7.0
Садко
Садко
комедия, детский, анимация 2018, Россия
7.0
Распрекрасный принц
Распрекрасный принц
анимация, мюзикл, комедия 2017, Канада
7.0
Приключения Паддингтона 2
Приключения Паддингтона 2
фэнтези, семейный, приключения 2017, Великобритания / Франция
7.0
Кролик Питер
Кролик Питер
анимация, семейный, детский 2018, США
7.0
Плюшевый монстр
Плюшевый монстр
анимация 2017, Бразилия
7.0
Маугли: Легенда джунглей
Маугли: Легенда джунглей
драма, приключения, семейный 2018, США
6.0
Излом времени
Излом времени
приключения, семейный, фэнтези 2018, США
4.0
СуперБобровы: Народные мстители
СуперБобровы: Народные мстители
комедия, фантастика 2018, Россия
4.0
Гринч
Гринч
анимация 2018, США
7.0
Мой супер папа
Мой супер папа
анимация, комедия, приключения, семейный 2017, Россия
0.0
Монстры на каникулах 3: Море зовет
Монстры на каникулах 3: Море зовет
анимация, семейный, комедия 2018, США
8.0

Топ 10 самых ожидаемых семейных фильмов 2018 года

Излом времени

Еще на Comic Con в Сан-Диего в июле 2017 года одним из самых интересных анонсов стал фантастический фильм «Излом времени» - лента от режиссера Авы ДюВерней, объединившая таких талантливых актеров, как Крис Пайн, Риз Уизерспун, Гугу Эмбата-Ро. Приключенческое фэнтези рассказывает о девочке по имени Мег Мурри, отец которой бесследно исчез во время научного эксперимента. После череды таинственных событий она отправляется на его поиски вместе с одноклассником и младшим кузеном. Эти поиски превращаются в увлекательное путешествие по самым странным и необычным мирам.

Приключения Паддингтона 2

Добрая и смешная семейная комедия «Приключения Паддингтона 2» вновь напомнит зрителям о добродушном медведе Паддингтоне, которому на этот раз предстоит, неожиданно для самого себя, разбираться в «афере века» и противостоять знаменитому, но вышедшему в тираж актеру, который затевает грандиозную охоту за сокровищами по всему Лондону. «Приключения Паддингтона 2» собрали цвет британского кинематографа: в семейной комедии снялись такие звезды, как Брендан Глисон, Салли Хокинс, Бен Уишоу, Хью Грант.

Суперсемейка 2

Больше десяти лет члены Суперсемейки отсутствовали на большом экране, и вот теперь, спустя более чем 13 лет после выхода первой части, знакомые герои возвращаются в «Суперсемейке 2». За прошедшее время многое изменилось: теперь главе семейства предстоит примерить роль отца-домохозяйки, в то время как его верная супруга, Хелен, отправится спасать мир. Голоса мультяшным супергероям подарили Сэмюэл Л. Джексон, Холли Хантер и другие знаменитые актеры.

Смешарики. Дежавю

Мультсериал «Смешарики» обзавелся полнометражным продолжением: в семейной анимации «Смешарики. Дежавю» уже знакомым героям предстоит опасное и полное приключений… В прошлое. Когда надежное оборудование выходит из строя, нашим героям предстоит на собственном опыте убедиться в главном правиле путешественников во времени – отправляясь в прошлое, нужно быть вдвойне осторожным и ни в коем случае ничего не менять.

Монстры на каникулах 3

Спустя 6 лет после второй части «Монстры на каникулах» наконец-то возвращаются снова: заключительная часть фэнтезийной мультипликационной трилогии расскажет о Дракуле и его друзьях, которые отправляются в круиз на шикарном лайнере. Корабль становится ареной для настоящих страстей: Дракула влюбляется в загадочную Эрику, но затем узнает, что его возлюбленная – потомок Ван Хельсинга, того самого, легендарного охотника на вампиров. В «озвучке» героев «Монстров на каникулах 3» приняли участие такие звезды, как Адам Сэндлер, Селена Гомес и Энди Сэмберг.

Мой супер папа

Впервые на страницах произведений Кира Булычева Алиса Селезнева появилась в далеком 1965 году, однако приключения обычной московской девочки, которая живет в конце XXI века, по-прежнему кажутся увлекательными – и в 2018 году у зрителей появится вновь возможность встретиться с любимой героиней советских фильмов. Впрочем, «Мой супер папа» - это обычный детский мультик лишь на первый взгляд: сюжет ленты поднимает вопросы вполне «взрослые и потому будет интересным для всей семьи. В центре истории «Мой супер папа» - профессор Селезнев, отец Алисы, который не может найти контакт с 13-летней дочерью, как раз проходящей через сложный подростковый период. Собственный отец кажется Алисе неудачником, и потому профессору Селезневу придется пройти через множество невероятных приключений, чтобы снова стать для Алисы настоящим другом.

Книга джунглей: Начало

Еще в 2016 году Disney и Джон Фавро порадовали зрителей новым «прочтением» знаменитой «Книги джунглей» - а в 2018 году до экранов наконец-то доберется другая версия, на этот раз – от Энди Серкиса, который за последнее время успел зарекомендовать себя не только как актер, но и как талантливый режиссер. Классический сюжет «Книги джунглей» создатели «Начала» обещают сделать чуточку более драматичным (хотя от жанра семейного кино, разумеется, никто не отказывается) и очень непохожим на фильм Джона Фавро. Интригует и актерский состав новой «Книги джунглей»: в съемках фильма приняли участие такие известнейшие актеры, как Кейт Бланшетт, Кристиан Бэйл, Бенедикт Камбербэтч.

СуперБобровы. Пора домой

Продолжение незамысловатой, но, тем не менее, очень популярной комедии «СуперБобровы» расскажет о новых приключениях семейки самых, пожалуй, нелепых обладателей суперспособностей. На этот раз семейство Бобровых вынуждено скрываться от правосудия в Таиланде и, чтобы зарабатывать на жизнь, выступать в цирке-шапито, демонстрируя туристам свои суперспособности. Конечно, «должность» «цирковых обезьянок» наших героев не устраивает – и судьба идет им навстречу, уготовив семейству Бобровых схватку со злодеями планетарного масштаба, благодаря которой они наконец-то станут настоящими супергероями. Ну, конечно, если для начала сумеют в этой самой схватке выжить.

Фантастические твари и где они обитают 2

Поклонники «Гарри Поттера» наконец-то дождались продолжения нашумевшей спин-офф серии: «Фантастические твари и где они обитают 2» вновь отправят зрителей в мир, где, кроме обычных людей, живут маги и злые волшебники. В центре сюжета окажутся уже знакомые персонажи – Дамблдор (Джуд Лоу) и Гриндевальд (Джонни Депп), некогда бывшие друзья, а ныне – непримиримые враги. Когда Гриндевальд сбегает из под стражи и начинает собирать приспешников для своего дела, чтобы завоевать власть для волшебников в мире обычных людей, только Дамблдору удастся остановить некогда своего самого близкого друга.

Гринч – похититель Рождества

Как раз под период рождественских и новогодних праздников в кинотеатрах появится мультфильм, объединяющий жанры мюзикла и фэнтези с уже знакомым нам всем персонажем. В новой версии сказки «Гринч – похититель Рождества» роль главного героя вместо когда-то сыгравшего Гринча Джима Керри примерит актер не менее известный – Бенедикт Камбербэтч.

 

 

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