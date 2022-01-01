Поход в кино всей семьей не только на праздники и по особым поводам – замечательная традиция, которую в 2018 году всецело поддержит мировой кинематограф, изобилующий по-настоящему интересными семейными премьерами. От приключенческой «Книги джунглей» до хороших и теплых сказок про Гринча – похитителя Рождества, Алисы Селезневой и Смешариков, «Киноафиша» рекомендует лучшие семейные фильмы, которые выходят в прокат в 2018 году.

Топ 10 самых ожидаемых семейных фильмов 2018 года

Излом времени

Еще на Comic Con в Сан-Диего в июле 2017 года одним из самых интересных анонсов стал фантастический фильм «Излом времени» - лента от режиссера Авы ДюВерней, объединившая таких талантливых актеров, как Крис Пайн, Риз Уизерспун, Гугу Эмбата-Ро. Приключенческое фэнтези рассказывает о девочке по имени Мег Мурри, отец которой бесследно исчез во время научного эксперимента. После череды таинственных событий она отправляется на его поиски вместе с одноклассником и младшим кузеном. Эти поиски превращаются в увлекательное путешествие по самым странным и необычным мирам.

Приключения Паддингтона 2

Добрая и смешная семейная комедия «Приключения Паддингтона 2» вновь напомнит зрителям о добродушном медведе Паддингтоне, которому на этот раз предстоит, неожиданно для самого себя, разбираться в «афере века» и противостоять знаменитому, но вышедшему в тираж актеру, который затевает грандиозную охоту за сокровищами по всему Лондону. «Приключения Паддингтона 2» собрали цвет британского кинематографа: в семейной комедии снялись такие звезды, как Брендан Глисон, Салли Хокинс, Бен Уишоу, Хью Грант.

Суперсемейка 2

Больше десяти лет члены Суперсемейки отсутствовали на большом экране, и вот теперь, спустя более чем 13 лет после выхода первой части, знакомые герои возвращаются в «Суперсемейке 2». За прошедшее время многое изменилось: теперь главе семейства предстоит примерить роль отца-домохозяйки, в то время как его верная супруга, Хелен, отправится спасать мир. Голоса мультяшным супергероям подарили Сэмюэл Л. Джексон, Холли Хантер и другие знаменитые актеры.

Смешарики. Дежавю

Мультсериал «Смешарики» обзавелся полнометражным продолжением: в семейной анимации «Смешарики. Дежавю» уже знакомым героям предстоит опасное и полное приключений… В прошлое. Когда надежное оборудование выходит из строя, нашим героям предстоит на собственном опыте убедиться в главном правиле путешественников во времени – отправляясь в прошлое, нужно быть вдвойне осторожным и ни в коем случае ничего не менять.

Монстры на каникулах 3

Спустя 6 лет после второй части «Монстры на каникулах» наконец-то возвращаются снова: заключительная часть фэнтезийной мультипликационной трилогии расскажет о Дракуле и его друзьях, которые отправляются в круиз на шикарном лайнере. Корабль становится ареной для настоящих страстей: Дракула влюбляется в загадочную Эрику, но затем узнает, что его возлюбленная – потомок Ван Хельсинга, того самого, легендарного охотника на вампиров. В «озвучке» героев «Монстров на каникулах 3» приняли участие такие звезды, как Адам Сэндлер, Селена Гомес и Энди Сэмберг.

Мой супер папа

Впервые на страницах произведений Кира Булычева Алиса Селезнева появилась в далеком 1965 году, однако приключения обычной московской девочки, которая живет в конце XXI века, по-прежнему кажутся увлекательными – и в 2018 году у зрителей появится вновь возможность встретиться с любимой героиней советских фильмов. Впрочем, «Мой супер папа» - это обычный детский мультик лишь на первый взгляд: сюжет ленты поднимает вопросы вполне «взрослые и потому будет интересным для всей семьи. В центре истории «Мой супер папа» - профессор Селезнев, отец Алисы, который не может найти контакт с 13-летней дочерью, как раз проходящей через сложный подростковый период. Собственный отец кажется Алисе неудачником, и потому профессору Селезневу придется пройти через множество невероятных приключений, чтобы снова стать для Алисы настоящим другом.

Книга джунглей: Начало

Еще в 2016 году Disney и Джон Фавро порадовали зрителей новым «прочтением» знаменитой «Книги джунглей» - а в 2018 году до экранов наконец-то доберется другая версия, на этот раз – от Энди Серкиса, который за последнее время успел зарекомендовать себя не только как актер, но и как талантливый режиссер. Классический сюжет «Книги джунглей» создатели «Начала» обещают сделать чуточку более драматичным (хотя от жанра семейного кино, разумеется, никто не отказывается) и очень непохожим на фильм Джона Фавро. Интригует и актерский состав новой «Книги джунглей»: в съемках фильма приняли участие такие известнейшие актеры, как Кейт Бланшетт, Кристиан Бэйл, Бенедикт Камбербэтч.

СуперБобровы. Пора домой

Продолжение незамысловатой, но, тем не менее, очень популярной комедии «СуперБобровы» расскажет о новых приключениях семейки самых, пожалуй, нелепых обладателей суперспособностей. На этот раз семейство Бобровых вынуждено скрываться от правосудия в Таиланде и, чтобы зарабатывать на жизнь, выступать в цирке-шапито, демонстрируя туристам свои суперспособности. Конечно, «должность» «цирковых обезьянок» наших героев не устраивает – и судьба идет им навстречу, уготовив семейству Бобровых схватку со злодеями планетарного масштаба, благодаря которой они наконец-то станут настоящими супергероями. Ну, конечно, если для начала сумеют в этой самой схватке выжить.

Фантастические твари и где они обитают 2

Поклонники «Гарри Поттера» наконец-то дождались продолжения нашумевшей спин-офф серии: «Фантастические твари и где они обитают 2» вновь отправят зрителей в мир, где, кроме обычных людей, живут маги и злые волшебники. В центре сюжета окажутся уже знакомые персонажи – Дамблдор (Джуд Лоу) и Гриндевальд (Джонни Депп), некогда бывшие друзья, а ныне – непримиримые враги. Когда Гриндевальд сбегает из под стражи и начинает собирать приспешников для своего дела, чтобы завоевать власть для волшебников в мире обычных людей, только Дамблдору удастся остановить некогда своего самого близкого друга.

Гринч – похититель Рождества

Как раз под период рождественских и новогодних праздников в кинотеатрах появится мультфильм, объединяющий жанры мюзикла и фэнтези с уже знакомым нам всем персонажем. В новой версии сказки «Гринч – похититель Рождества» роль главного героя вместо когда-то сыгравшего Гринча Джима Керри примерит актер не менее известный – Бенедикт Камбербэтч.