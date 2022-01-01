Любителям посмеяться над оригинальными и не очень шутками в 2017 году будет, на что посмотреть: в кинотеатрах появится практически рекордное количество комедий, от традиционных голливудских до европейских. Киноафиша.info представляет список лучших зарубежных комедий 2017 года – в нашем топе нашлось место как уже вышедшим фильмам, так и новинкам, премьера которых в кинотеатрах пока не состоялась.

Выбор редакции: 10 самых ожидаемых комедийных фильмов 2017 года

Почему он?

Дата премьеры в России: 12 января 2017

В главных ролях: Джеймс Франко, Брайан Крэнстон, Зои Дойч, Меган Маллалли, Адам Дивайн, Зак Перлман, Кигэн-Майкл Ки, Кейси Уилсон

Хулиганская комедия с Джеймсом Франко и Брайаном Крэнстоном рассказывает о семейных каникулах, которые пошли наперекосяк: Нед (Брайан Крэнстон), любящий и чрезмерно заботливый отец отправляется с семейным визитом к дочери в Стэнфорд, где встречает свой самый большой кошмар – нового бойфренда дочери, миллиардера Лэйрда, эксцентричного парня, который совершенно не знает, как вести себя в присутствии отца девушки. Нед не одобряет избранника дочери и начинает паниковать, когда узнает, что Лэйрд готовится сделать ей предложение.

Дублированный трейлер:

Битва преподов

Дата премьеры в России: 16 февраля 2017

В главных ролях: Айс Кьюб, Чарли Дэй, Деннис Хейсбёрт, Кристина Хендрикс, Трэйси Морган, ДжоАнна Гарсиа Суишер, Дин Норрис, Ким Уитли, Чарли Карвер

«Школьная» комедия «Битва преподов» повествует о двух главных героях – школьных учителях и соперниках, вражда между которыми переходит на новый уровень, когда один из соперников добивается увольнения другого. Разумеется, пострадавший не собирается спускать дело на тормозах и вызывает своего обидчика выяснить отношения после занятий с помощью кулаков.

Дублированный трейлер:

Отпетые напарники

Дата премьеры в России: 23 февраля 2017

В главных ролях: Джеки Чан, Джонни Ноксвил, Бинбин Фань, Эрик Цан, Светлана Завьялова, Майкл Вонг, Сара Мария Форсберг, Томер Оз

Новый комедийный боевик с нестареющим Джеки Чаном рассказывает о полицейском Бенни Блэке из Гонконга, новая миссия которого – нейтрализовать главаря преступной банды Виктора Вонга. Помогать – или, скорее, мешать – ему в этом непростом деле будет случайный напарник - американский картежник Коннор Уоттс, также пытающийся избавиться от преступников. Ситуация осложняется тем, что юная племянница Бенни, девушка по имени Баи, связывается с бандой Вонга и попадает в большие неприятности, из которых вытащить ее сможет только дядя-полицейский.

Трейлер на русском языке:

Калифорнийский дорожный патруль

Дата премьеры в России: 23 марта 2017

В главных ролях: Дэкс Шепард, Майкл Пенья, Винсент Д’Онофрио, Джессика МакНэми, Адам Броди, Райан Хансен, Кристен Белл, Джастин Чэтвин, Бен Фэлкоун

Легкая и незамысловатая комедия «Калифорнийский дорожный патруль» повествует о двух героях, Джоне и Фрэнке, которые присоединились к дорожному патрулю Лос-Анджелеса по совершенно разным причинам. Джон – бывший байкер, который пытается наладить свою жизнь и брак, а Фрэнк – работающий под прикрытием агент ФБР, который на самом деле расследует дело о многомиллионном ограблении. Вынужденные работать вместе, неопытный новичок и закаленный ветеран постоянно попадают в нелепые ситуации, пытаясь наказать плохих парней.

Официальный трейлер:

Правила побоку

Дата премьеры в России: 30 марта 2017

В главных ролях: Уоррен Битти, Лили Коллинз, Олден Эренрайк, Алек Болдуин, Хейли Беннетт, Аннетт Бенинг, Кэндис Берген, Мэттью Бродерик, Стив Куган, Эд Харрис, Меган Хилти, Оливер Платт, Мартин Шин

Романтическая комедия «Вне правил» объединяет молодых звезд и настоящих «ветеранов» Голливуда: в фильме снялись такие известные актеры, как Уоррен Битти, Лили Коллинз, Алек Болдуин, Хейли Беннетт, Аннетт Бенинг, Мэттью Бродерик. В центре сюжета – юная героиня, победившая в конкурсе красоты и приехавшая покорять Голливуд, и ее личный шофер, молодой и привлекательный. Казалось бы, отношениям суждено сложиться как в голливудском кино – но не тут-то было: между влюбленными стоит Говард Хьюз, знаменитый кинопродюсер с миллиардным состоянием, любящий приударить за женщинами и установивший незыблемое правило: никаких амурных дел пока не истечет контракт.

Трейлер:

Собачья жизнь

Дата премьеры в России: 30 марта 2017

В главных ролях: Бритт Робертсон, Брэдли Купер, Деннис Куэйд, Пегги Липтон, Люк Кирби, Джон Ортис, Джульет Райлэнс, Пуч Холл, Кэролайн Кейв, Габриель Роз

Балансирующая на грани комедии и мелодрамы, картина «Собачья жизнь» - это одновременно грустная и светлая история о собаке, которая, каждый раз перерождаясь, обретает счастье в служении человеку. В основу фильма лег одноименный роман писателя Брюса Кэмерона. Брэдли Купер, озвучивший одного из персонажей в супергеройском блокбастере Marvel «Стражи Галактики», вновь «одолжил» свой голос – на этот раз создателям мелодрамы «Собачья жизнь», которые пригласили Купера озвучивать собаку.

Дублированный трейлер на русском языке:

Уйти красиво

Дата премьеры в России: 6 апреля 2017

В главных ролях: Джои Кинг, Морган Фриман, Майкл Кейн, Энн-Маргрет, Кристофер Ллойд, Мэтт Диллон, Питер Серафинович, Алан Аркин, Мария Диззия, Джон Ортис

Блестящая криминальная комедия «Уйти красиво» рассказывает о трех друзьях-пенсионерах, которые неожиданно лишились всех своих сбережений и решили красиво отомстить системе, ограбив банк, который лишил их честно заработанных денег. Снимал комедию Зак Брафф, знакомый зрителям по главной роли в сериале «Клиника», а главные роли «стариков-разбойников» сыграли такие известнейшие актеры, как Морган Фриман, Майкл Кейн и Алан Аркин.

Дублированный трейлер:

Спасатели Малибу

Дата премьеры в России: 11 мая 2017

В главных ролях: Александра Даддарио, Зак Эфрон, Дуэйн Джонсон, Приянка Чопра, Хэннибал Бёресс, Келли Рорбах, Дэвид Хассельхофф, Ильфенеш Хадера, Джон Басс, Сэйфи, Памела Андерсон

Мода на ремейки добралась до культовых сериалов: одной из самых ожидаемых комедий 2017 года стали новые «Спасатели Малибу» с Заком Эфроном и Дуэйном Джонсоном в главных ролях, которые представляют собой ремейк одноименного сериала. Впрочем, сюжет фильма, конечно, разительно отличается от оригинальных «Спасателей Малибу», хотя действие всё так же разворачивается на пляже. Героям новых «Спасателей Малибу» предстоит не просто спасать жизни любителей поплавать, но нейтрализовать преступный сговор, угрожающий самому существованию пляжа.

Дублированный трейлер без цензуры:

Kingsman: Золотое кольцо

Дата премьеры в России: 28 сентября 2017

В главных ролях: Тэрон Эджертон, Ченнинг Татум, Холли Берри, Джефф Бриджес, Джулианна Мур, Колин Фёрт, Эдвард Холкрофт, Педро Паскаль, Марк Стронг, Софи Куксон, Винни Джонс

Лихой комедийный боевик «Kingsman» получит в 2017 году долгожданное продолжение: Эггзи (Тэрон Эджертон), Мерлин (Марк Стронг) и неожиданно вернувшийся из мертвых герой Колина Ферта вынуждены будут ради спасения мира объединиться с новыми союзниками – представителями аналога «Кингсмэн», американской секретной организации «Стэйтсмэн». Каст сиквела порадует зрителей не только возвращением уже полюбившихся героев, но и появлением множества звездных новичков – в «Kingsman: Золотое кольцо» появятся такие известные голливудские актеры, как Джулианна Мур, Холли Берри, Ченнинг Татум и Джефф Бриджес.

Уменьшение

Дата премьеры в России: 21 декабря 2017

В главных ролях: Мэтт Дэймон, Джейсон Судейкис, Нил Патрик Харрис, Алек Болдуин, Пол Мэбон, Кристоф Вальц, Кристен Уиг

«Короче» снят в легком и ненавязчивом жанре фантастической комедии и объединит несколько известнейших комедийных актеров – в фильме снялись в том числе Джейсон Судейкис, Нил Патрик Харрис, Алек Болдуин. Главной же звездой «Короче» станет Мэтт Дэймон, которому досталась роль мужчины, решившего уменьшиться в размерах вместе с женой (Кристен Уиг). Супруга главного героя в последний момент отказывается от принятого решения, а вот самому мужчине теперь предстоит как-то выживать в мире гигантов.