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Что посмотреть в июле?

Середина лета порадует киноманов настоящими жаркими премьерами!

4 июля в прокат выйдут новый блокбастер Marvel «Человек-паук: Вдали от дома» и фильм-победитель Каннского фестиваля «Паразиты».

11 июля не пропустите премьеру новой ленты Джима Джармуша «Мертвые не умирают», а также «свежачок» от Люка Бессона – боевика о модели-киллере «Анна». Кроме того, любителям голливудских комедийных экшнов рекомендуем посмотреть «Али, рули!».

18 июля во всех кинотеатрах начнется показ «Короля Льва», долгожданного ремейка классического мультфильма Disney. Зрители всех возрастов с удовольствием погрузятся в реалистичный мир бескрайних саванн. Для любителей пощекотать нервы режиссер «Реинкарнации» Ари Астер выпустил свое новое творение – «Солнцестояние». В кино также с 18 июля.

25 июля состоится премьера приключенческой ленты «Видок: Охотник на призраков», основанной на реальных событиях. Главную роль бывшего беглого преступника, ставшего первым в истории частным детективом, исполнил неподражаемый Венсан Кассель. С 25 июля смотрите новую интерпретацию пьесы Уильяма Шекспира «Офелия» с впечатляющим актерским составом – Наоми Уоттс, Клайвом Оуэном, Дэйзи Ридли и Томом Фелтоном.

Человек-паук: Вдали от дома
Человек-паук: Вдали от дома
фантастика, боевик 2019, США
8.0
Король Лев
Король Лев
фантастика, семейный 2019, США
8.0
Паразиты
Паразиты
драма, триллер 2019, Корея
7.0
Анна
Анна
боевик 2018, США / Франция
6.0
Мёртвые не умирают
Мёртвые не умирают
комедия, ужасы 2019, США
5.0
Али, рули!
Али, рули!
боевик, комедия 2019, США
7.0
Солнцестояние
Солнцестояние
ужасы 2019, США
5.0
Видок: Охотник на призраков
Видок: Охотник на призраков
приключения, исторический 2018, Франция
6.0
Офелия
Офелия
драма, мелодрама 2018, США
6.0
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