Что посмотреть в июле?

Середина лета порадует киноманов настоящими жаркими премьерами!

4 июля в прокат выйдут новый блокбастер Marvel «Человек-паук: Вдали от дома» и фильм-победитель Каннского фестиваля «Паразиты».

11 июля не пропустите премьеру новой ленты Джима Джармуша «Мертвые не умирают», а также «свежачок» от Люка Бессона – боевика о модели-киллере «Анна». Кроме того, любителям голливудских комедийных экшнов рекомендуем посмотреть «Али, рули!».

18 июля во всех кинотеатрах начнется показ «Короля Льва», долгожданного ремейка классического мультфильма Disney. Зрители всех возрастов с удовольствием погрузятся в реалистичный мир бескрайних саванн. Для любителей пощекотать нервы режиссер «Реинкарнации» Ари Астер выпустил свое новое творение – «Солнцестояние». В кино также с 18 июля.

25 июля состоится премьера приключенческой ленты «Видок: Охотник на призраков», основанной на реальных событиях. Главную роль бывшего беглого преступника, ставшего первым в истории частным детективом, исполнил неподражаемый Венсан Кассель. С 25 июля смотрите новую интерпретацию пьесы Уильяма Шекспира «Офелия» с впечатляющим актерским составом – Наоми Уоттс, Клайвом Оуэном, Дэйзи Ридли и Томом Фелтоном.