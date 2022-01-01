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Что посмотреть в январе?

С Новым годом, друзья! Без сомнения, 2020-й будет богат на яркие премьеры и порадует любителей кино отличными фильмами. А пока расскажем, какие новинки стоит посмотреть в январе.

1 января выйдет «Вторжение» Федора Бондарчука. Долгожданное продолжение фантастического экшна «Притяжение» расскажет о судьбе Юли (Ирина Старшенбаум), которая обрела сверхъестественные силы.

2 января придет время песен и танцев, в кинотеатрах покажут экранизацию бродвейского мюзикла «Кошки». Том Хупер пригласил в свой масштабный проект Идриса Эльбу, Тейлор Свифт, Джуди Денч и Ребел Уилсон.

9 января не пропустите анимационное приключение «Камуфляж и шпионаж», которое может посоперничать с любым супергеройским боевиком. Супершпион и талантливый ученый объединяют свои силы, чтобы спасти человечество от смертельной опасности.

16 января пробьет звездный час для поклонников Роберта Паттинсона. В прокате стартует «Маяк», хоррор-фэнтези о смотрителе маяка и его помощнике. Фильм впервые показали на Каннском кинофестивале, критики уже окрестили его лучшим в своем жанре.

Тем, кого предыдущая картина напугала не сильно, советуем посмотреть перезапуск франшизы «Проклятие». Классическая история о том, как мстительный призрак убивает всех новых жильцов в доме, вновь на больших экранах. В кино с 16 января.

23 января состоится премьера еще одной возрожденной франшизы — «Плохие парни навсегда». К своим легендарным ролям в криминальном боевике вернутся Уилл Смит и Мартин Лоуренс. Чтобы выжить в схватке с опасным врагом, бывшим напарникам придется позабыть старые обиды.

Также 23 января в российский прокат повторно выпустят культовый южнокорейский боевик «Олдбой» Пака Чхан-ука. Главный герой по непонятным причинам оказывается в заточении на долгих пятнадцать лет, после освобождения он не может мыслить ни о чем, кроме мести.

30 января многострадальный фантастический триллер «Кома» все же доберется до кинотеатров. Премьеру несколько раз переносили из-за технически сложного пост-продакшна. Риналь Мухаметов сыграл архитектора, который после страшной аварии попадает в странный мир, состоящий из воспоминаний реальных людей, находящихся в коме.

30 января в кинотеатрах покажут экранизацию романа Луизы Мей Олкотт «Маленькие женщины» — о жизни четырех сестер во времена Гражданской войны в США. Актерский состав нового фильма Греты Гервиг просто потрясающий: Эмма Уотсон, Мерил Стрип, Тимоти Шаламе, Сирша Ронан и Лора Дерн. Рекомендуем к просмотру.

Вторжение
Вторжение
фантастика, боевик 2020, Россия
6.0
Кошки
Кошки
мюзикл, драма, комедия 2019, США / Великобритания
6.0
Камуфляж и шпионаж
Камуфляж и шпионаж
анимация, фантастика, семейный 2019, США
8.0
Маяк
Маяк
ужасы, фэнтези 2019, США
7.0
Проклятие
Проклятие
ужасы 2020, США
4.0
Плохие парни навсегда
Плохие парни навсегда
боевик, криминал, комедия 2020, США
8.0
Кома
Кома
фантастика, боевик, приключения 2019, Россия
7.0
Олдбой
Олдбой
драма, мистика, триллер 2003, Корея
6.0
Маленькие женщины
Маленькие женщины
мелодрама, драма 2019, США
8.0
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