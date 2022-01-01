Что посмотреть в январе?

С Новым годом, друзья! Без сомнения, 2020-й будет богат на яркие премьеры и порадует любителей кино отличными фильмами. А пока расскажем, какие новинки стоит посмотреть в январе.

1 января выйдет «Вторжение» Федора Бондарчука. Долгожданное продолжение фантастического экшна «Притяжение» расскажет о судьбе Юли (Ирина Старшенбаум), которая обрела сверхъестественные силы.

2 января придет время песен и танцев, в кинотеатрах покажут экранизацию бродвейского мюзикла «Кошки». Том Хупер пригласил в свой масштабный проект Идриса Эльбу, Тейлор Свифт, Джуди Денч и Ребел Уилсон.

9 января не пропустите анимационное приключение «Камуфляж и шпионаж», которое может посоперничать с любым супергеройским боевиком. Супершпион и талантливый ученый объединяют свои силы, чтобы спасти человечество от смертельной опасности.

16 января пробьет звездный час для поклонников Роберта Паттинсона. В прокате стартует «Маяк», хоррор-фэнтези о смотрителе маяка и его помощнике. Фильм впервые показали на Каннском кинофестивале, критики уже окрестили его лучшим в своем жанре.

Тем, кого предыдущая картина напугала не сильно, советуем посмотреть перезапуск франшизы «Проклятие». Классическая история о том, как мстительный призрак убивает всех новых жильцов в доме, вновь на больших экранах. В кино с 16 января.

23 января состоится премьера еще одной возрожденной франшизы — «Плохие парни навсегда». К своим легендарным ролям в криминальном боевике вернутся Уилл Смит и Мартин Лоуренс. Чтобы выжить в схватке с опасным врагом, бывшим напарникам придется позабыть старые обиды.

Также 23 января в российский прокат повторно выпустят культовый южнокорейский боевик «Олдбой» Пака Чхан-ука. Главный герой по непонятным причинам оказывается в заточении на долгих пятнадцать лет, после освобождения он не может мыслить ни о чем, кроме мести.

30 января многострадальный фантастический триллер «Кома» все же доберется до кинотеатров. Премьеру несколько раз переносили из-за технически сложного пост-продакшна. Риналь Мухаметов сыграл архитектора, который после страшной аварии попадает в странный мир, состоящий из воспоминаний реальных людей, находящихся в коме.

30 января в кинотеатрах покажут экранизацию романа Луизы Мей Олкотт «Маленькие женщины» — о жизни четырех сестер во времена Гражданской войны в США. Актерский состав нового фильма Греты Гервиг просто потрясающий: Эмма Уотсон, Мерил Стрип, Тимоти Шаламе, Сирша Ронан и Лора Дерн. Рекомендуем к просмотру.