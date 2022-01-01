Классические детективные истории в 2018 году снова переживают взлет популярности – не в последнюю очередь благодаря «сплаву» с другими жанрами. Поклонников лихо закрученного и изобилующего загадками детективного сюжета в 2018 году ждут интереснейшие новинки проката – от классического детектива «Ночные игры» до комедийной ленты «Приключения Шерлока Холмса» и детективного хоррора «Монахиня». «Киноафиша» рекомендует лучшие кинопремьеры 2018 года в детективном жанре.

Топ 10 самых ожидаемых детективных фильмов 2018

Аннигиляция

В 2018 году до экранов наконец-то добрался долгожданный новый фильм Натали Портман, объединяющий сразу несколько интригующих жанров (ужасы, фантастика, фэнтези) и несколько замечательных актрис (компанию Натали составляют звезда «Тор: Рагнарек» Тесса Томпсон и Дженнифер Джейсон Ли). В центре сюжета – таинственная Зона Икс, смертельно опасная территория, кишащая аномальными явлениями (поклонники братьев Стругацких и «Сталкера» Тарковского сейчас понимающе усмехнулись). Героиням фильма в составе исследовательской экспедиции, уже двенадцатой по счету, предстоит отправиться в Зону и раскрыть тайны этого жуткого места.

Убийство священного оленя

Драма с элементами хоррора, которую звезды фильма Николь Кидман и Колин Фаррелл привезли еще несколько месяцев на Каннский кинофестиваль, наконец-то стартует в прокате. Главный герой картины, хирург с блестящей карьерой по имени Эврипид, решается на отношения с женщиной, у которой есть сын-подросток. Эврипид уверен, что сможет заменить мальчику родного отца, но неблагополучный подросток скрывает страшные тайны – и, когда ужасающие секреты выплывают на свет, история новоиспеченной семьи оборачивается историей мести, борьбы за выживание и невыносимой жертвы.

Ночные игры

Очень необычную комедию подготовили для поклонников этого жанра Джон Фрэнсис Дейли (он знаком зрителям по роли в сериале «Кости») и Джонатан М. Голдштейн: Рэйчел МакАдамс, Джейсон Бейтман и Джесси Племонс снялись в картине, которая объединяет комедию с детективом. В «Ночных играх» группе друзей, которые регулярно собираются по ночам для веселой детективной игры, предстоит применить полученные навыки, чтобы отыскать виновного во вполне реальном убийстве.

Все деньги мира

Одна из самых неоднозначных премьер 2018 года – криминальная драма Ридли Скотта «Все деньги мира», производство которой, к несчастью, ознаменовалось скандалом. После серии разоблачений Кевина Спейси студия Sony Pictures решила заменить актера в уже готовом фильме, и ряд сцен пришлось переснимать со спешно нанятым Кристофером Пламмером. Впрочем, учитывая тот факт, что в фильме заняты очень сильные актеры (Марк Уолберг и Мишель Уильямс), а процессом «заведует» по-настоящему талантливый режиссер, на судьбе криминальной драмы это не должно сказаться катастрофически. В центре сюжета фильма – история о похищении мальчика-внука богатейшего нефтяного магната, который отказывается идти на поводу у преступников и платить выкуп. Единственной надеждой на спасение мальчика для его безутешной матери становится таинственный сотрудник службы безопасности.

Винчестер. Дом, который построили призраки)

Поклонников сверхъестественного, ужасов и всевозможных тайн в 2018 году ждет особый «подарок» от режиссеров братьев Спиригов – детективный триллер «Винчестер. Дом, который построили призраки», в котором одну из главных ролей исполнила блистательная Хелен Миррен. Картина интригует не только кастом, но и весьма интересным сюжетом. В центре повествования – Сара Винчестер, наследница знаменитой оружейной компании, живет одна в грандиозном семиэтажном здании, архитектура которого не поддается логике, а коридоры подобны лабиринтам. По распоряжению безутешной вдовы особняк постоянно перестраивается и бесконечно воздвигаются новые стены. Но строит она не для себя, не для своей племянницы или талантливого доктора Эрика Прайса, который приехал в особняк по ее приглашению. Сара строит ловушку для сотен мстительных призраков, и самые страшные из них хотят расправиться с кланом Винчестеров.

Пассажир

Неутомимый Лиам Нисон продолжает радовать своих поклонников все новыми боевиками, и одним из них в 2018 году станет «Пассажир» - очередной совместный проект Нисона и неоднократно работавшего с ним режиссера Жауме Кольет-Серра. В «Пассажире» Лиам Нисон примерит роль совершенно обычного бизнесмена, который, возвращаясь однажды вечером домой с работы, невольно оказывается втянутым в преступный заговор, который ставит под угрозу не только его собственную жизнь, но и тех, кто находится рядом с ним.

Приключения Шерлока Холмса

Одиозная фигура Шерлока Холмса по-прежнему не дает покоя Голливуду: произведения Конан Дойла то и дело экранизируют, и в 2018 году свет увидит еще одна версия приключений знаменитого детектива – правда, на этот раз снятая в комедийном ключе. Уиллу Ферреллу и Джону Си Райли предстоит воплотить образы Шерлока Холмса и доктора Уотсона, а компанию им в увлекательных детективных приключениях составят такие звезды, как Ребекка Холл, Хью Лори, Рэйф Файнс.

Профессор и безумец

Похоже, Голливуд окончательно простил Мела Гибсона, который в последние несколько лет и снимает очень качественные картины, привлекающие внимание Киноакадемии США, и работает в качестве актера. Новый проект Гибсона – детективная драма «Профессор и безумец», в которой компанию ему составили звезда «Игры престолов» Натали Дормер и звезда «Фантастической четверки» Йоан Гриффит. Триллер повествует о профессоре Джеймсе Мюррее, составителе знаменитого Оксфордского словаря, и его совершенно невообразимом помощнике - пациенте психиатрической лечебницы.

Шерлок Гномс

Самая необычная интерпретация приключений Шерлока Холмса, «Шерлок Гномс» - это анимация для всей семьи с элементами фэнтези и мелодрамы, героев которой озвучили такие звезды, как Джонни Депп, Эмили Блант, Джеймс МакЭвой. У мультяшных героев, садовых гномов, проблемы вполне реальные: их собратья-гномы таинственно исчезают по всему Лондону, и Гномео с Джульеттой, лишившись из-за этих исчезновений всех своих родственников, обращаются за помощью к настоящему специалисту по разгадыванию всевозможных тайн и загадок – Шерлоку Гномсу.

The Little Stranger

Хоррор, который объединит таких безусловно талантливых актеров, как Донал Глисон, Рут Уилсон и Уилл Поултер, рассказывает историю доктора Фарадэя, сына служанки, который, превзойдя сложное окружение, сумел завоевать почет и уважение окружающих, работая деревенским врачом. Летом 1947 года доктора Фарадэя вызывают в Хандридс-холл, где некогда работала прислугой его мать. Столетиями поместье служило домом семейству Эйров, но теперь оставшихся в живых представителей некогда могущественного клана – мать, сын и дочь – преследует нечто куда более жуткое, чем обычная болезнь, и доктору Фарадэю предстоит убедиться в этом на собственном опыте.