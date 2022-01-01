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Что посмотреть в марте?

Дни становятся длиннее, а премьеры — ярче! Встречаем весну с впечатляющими новинками проката.

5 марта в кинотеатрах стартует показ нового мультфильма Pixar «Вперед». Братья эльфы отправляются в захватывающее путешествие в поисках древнего волшебства. Красочная и трогательная история в лучших традициях анимационной студии.

Также с 5 марта не пропустите отечественную комедию от создателей «Холопа» и сериала «Кухня» — «Отель «Белград»». Сербский сердцеед Паша спустя годы встречается со своей русской любовью Дашей, и чувства разгораются с новой силой. Но все портит дочка местного мафиози, на которой просто обязан жениться проштрафившийся ловелас.

Шутки в сторону, встречайте «Человека-невидимку» — фантастический хоррор с Элизабет Мосс. Получив в наследство от погибшего бойфренда многомиллионное состояние и роскошный особняк, главная героиня не подозревает об опасности, которая таится в доме. В кино с 5 марта.

12 марта кинолюбители познакомятся с новым супергероем, сошедшим со страниц комиксов. Фантастический боевик «Бладшот» повествует об убитом солдате в исполнении Вина Дизеля, которого возвращают к жизни с помощью новейших технологий.

Для семейного просмотра рекомендуем выбрать альманах с лирическими киноновеллами «Счастье в конверте». С 12 марта на больших экранах покажут трогательный фильм о связи поколений, искренней вере и преданной дружбе.

Этой весной до российских кинотеатров добралась «Тайная жизнь» Терренса Малика. В центре сюжета находится австриец Франц, который даже под угрозой смерти отказывается воевать на стороне нацистов. В кино с 19 марта.

19 марта в прокат выйдет продолжение мультфильма 2016 года «Тролли» - «Тролли. Мировой тур». На этот раз зрителей ждет настоящее музыкальное шоу в самых разных жанрах, которое организуют знаменитые существа с разноцветными волосами.

«Афера в Майами» - новый шпионский триллер Оливье Ассайаса. Захватывающий сюжет расскажет о приключениях американского агента под прикрытием на Кубе в 1990 году. В кино с 19 марта.  

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анимация, семейный, приключения, комедия, фэнтези 2019, США
8.0
Человек-невидимка
Человек-невидимка
ужасы, фантастика 2020, США
6.0
Отель «Белград»
Отель «Белград»
комедия 2020, Россия
7.0
Бладшот
Бладшот
боевик, фантастика 2020, США
6.0
Счастье в конверте
Счастье в конверте
семейный 2020, Россия
7.0
Тайная жизнь
Тайная жизнь
драма, военный 2019, США / Германия
8.0
Тролли. Мировой тур
Тролли. Мировой тур
анимация, детский 2020, США
7.0
Афера в Майами
Афера в Майами
драма, триллер 2020, США
5.0
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