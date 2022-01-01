Что посмотреть в феврале?

Последний месяц зимы порадует сногсшибательными премьерами!

6 февраля выйдет долгожданный фантастический экшн «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн». В фильме продолжится история обаятельной и безумной суперзлодейки в исполнении Марго Робби, которая покорила зрителей в «Отряде самоубийц».

В начале февраля на большие экраны выпустят новую ленту Романа Полански «Офицер и шпион». Драма, основанная на реальных событиях, получила Гран-при Венецианского кинофестиваля, но при этом вызвала неоднозначную реакцию зрителей из-за обвинений в адрес режиссера.

13 февраля не пропустите еще одну картину, вдохновленную реальными событиями. «Скандал» расскажет о разоблачении могущественного босса медиаимперии, обвиненного в превышении своих полномочий и сексуальных домогательствах. Главные роли сыграли самые яркие звезды Голливуда: Николь Кидман, Шарлиз Терон и Марго Робби.

Также с 13 февраля рекомендуем оценить новый криминальный боевик от мастера жанра Гая Ричи. Фильм «Джентльмены» снят в лучших традициях знаменитого режиссера, а в качестве приятного бонуса — Мэттью МакКонахи, Чарли Ханнэм и Колин Фаррелл.

14 февраля, в День всех влюбленных, выйдет продолжение романтического хита 2018 года «Лед». В сиквеле герою Александра Петрова придется столкнуться с новыми трудностями и познать настоящую отцовскую любовь и гордость.

20 февраля всем семейством можно отправиться на просмотр «Удивительного путешествия доктора Дулиттла». В доброго ветеринара перевоплотился Роберт Дауни младший. «Железный человек» променял команду Мстителей на очаровательных новых друзей — гориллу, утку, страуса и полярного медведя.

Еще одно веселое семейное приключение ждет детей и родителей 20 февраля. В прокате стартует «Соник в кино». Знаменитый герой видеоигры — супербыстрый еж Соник — объединяется с полицейским, чтобы противостоять злодею Роботнику.

Соскучились по серьезным картинам без романтика и фэнтези? Тогда вам определенно стоит посмотреть криминальную драму «Подлинная история банды Келли». Реальная история о современном Робине Гуде – бандите Неде Келли, наконец добралась до больших экранов. В кино с 27 февраля.

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