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Зеленый мэр 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Зеленый мэр
Киноафиша Сериалы Зеленый мэр Сезоны Сезон 1

Зеленый мэр 18+
Название Сезон 1
Премьера сезона 20 августа 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 8
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Зеленый мэр»

В 1 сезоне сериала «Зеленый мэр» история фокусируется на парне по имени Кирилл, который отчисляется из своего университета и возвращается в родной город, где не был по меньшей мере несколько лет. Первое время главный герой пребывает в настоящем ужасе: это место превратилось в настоящую свалку, а ленивый мэр просто закрывает глаза на все происходящее. Более того, он передал свои полномочия местному бизнесмену, который загрязняет город отходами со своей фабрики. Не выдержав всего происходящего, Кирилл собирает своих друзей и организует «зеленое» движение. Таким образом он надеется спасти экологию своей родины.

Рейтинг сериала

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7.6 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Зеленый мэр» График выхода всех сериалов
Сезон 1
1 серия
Сезон 1 Серия 1
20 августа 2021
2 серия
Сезон 1 Серия 2
20 августа 2021
3 серия
Сезон 1 Серия 3
27 августа 2021
4 серия
Сезон 1 Серия 4
27 августа 2021
5 серия
Сезон 1 Серия 5
3 сентября 2021
6 серия
Сезон 1 Серия 6
3 сентября 2021
7 серия
Сезон 1 Серия 7
10 сентября 2021
8 серия
Сезон 1 Серия 8
10 сентября 2021
График выхода всех сериалов
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