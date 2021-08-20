В 1 сезоне сериала «Зеленый мэр» история фокусируется на парне по имени Кирилл, который отчисляется из своего университета и возвращается в родной город, где не был по меньшей мере несколько лет. Первое время главный герой пребывает в настоящем ужасе: это место превратилось в настоящую свалку, а ленивый мэр просто закрывает глаза на все происходящее. Более того, он передал свои полномочия местному бизнесмену, который загрязняет город отходами со своей фабрики. Не выдержав всего происходящего, Кирилл собирает своих друзей и организует «зеленое» движение. Таким образом он надеется спасти экологию своей родины.