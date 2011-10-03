Во 2 сезоне 8 серии сериала «Закрытая школа» в «Логос» приходит новый руководитель совета попечителей. Нелли пытается фиксировать каждый шаг и вздох Володи. Детектив по имени Сычев делится с Виктором DVD, на котором есть важные сведения.
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