Во 2 сезоне 29 серии сериала «Закрытая школа» люди в «Логосе» узнают, что в отношении Павла выдвинуты обвинения в смертоубийстве. Виктор старается оказать товарищу помощь, но не понимает при этом, что его шаги только ухудшают ситуацию.