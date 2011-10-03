Во 2 сезоне 18 серии сериала «Закрытая школа» Мария не догадывается, что срок оставшейся жизни Володи уже отмерен. Ребята осознают, какой секрет Виктор стремится спрятать. Параллельно они подбираются к загадке гибели своего товарища Темы.
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