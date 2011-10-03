Во 2 сезоне 31 серии сериала «Закрытая школа» плохие сны приходят по ночам к Виктору. Максим начинает конфликтовать с ребятами и неожиданно принимает сторону Петра Морозова. Параллельно до Володи доходит, что общего у Князя д его семьей.
Related video
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Авторизация по e-mail