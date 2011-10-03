Во 2 сезоне 38 серии сериала «Закрытая школа» во главе «Логоса» встает новое лицо, и Виктору не хочется продолжать работу в изменившихся условиях. Алиса и Митя натыкаются в подземелье на кое-что жуткое. А Володя понимает, кто лишил жизни его отца.
Related video
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Авторизация по e-mail