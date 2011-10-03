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Киноафиша Сериалы Закрытая школа Сезоны Сезон 2 Серия 38

Закрытая школа 2 сезон 38 серия смотреть онлайн

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Все серии 2 сезона «Закрытая школа»
Эпизод 1
Сезон 2 / Серия 1 3 октября 2011
Эпизод 2
Сезон 2 / Серия 2 4 октября 2011
Эпизод 3
Сезон 2 / Серия 3 5 октября 2011
Эпизод 4
Сезон 2 / Серия 4 6 октября 2011
Эпизод 5
Сезон 2 / Серия 5 10 октября 2011
Эпизод 6
Сезон 2 / Серия 6 11 октября 2011
Эпизод 7
Сезон 2 / Серия 7 12 октября 2011
Эпизод 8
Сезон 2 / Серия 8 13 октября 2011
Эпизод 9
Сезон 2 / Серия 9 17 октября 2011
Эпизод 10
Сезон 2 / Серия 10 18 октября 2011
Эпизод 11
Сезон 2 / Серия 11 19 октября 2011
Эпизод 12
Сезон 2 / Серия 12 20 октября 2011
Эпизод 13
Сезон 2 / Серия 13 24 октября 2011
Эпизод 14
Сезон 2 / Серия 14 25 октября 2011
Эпизод 15
Сезон 2 / Серия 15 26 октября 2011
Эпизод 16
Сезон 2 / Серия 16 27 октября 2011
Эпизод 17
Сезон 2 / Серия 17 31 октября 2011
Эпизод 18
Сезон 2 / Серия 18 1 ноября 2011
Эпизод 19
Сезон 2 / Серия 19 2 ноября 2011
Эпизод 20
Сезон 2 / Серия 20 3 ноября 2011
Эпизод 21
Сезон 2 / Серия 21 7 ноября 2011
Эпизод 22
Сезон 2 / Серия 22 8 ноября 2011
Эпизод 23
Сезон 2 / Серия 23 9 ноября 2011
Эпизод 24
Сезон 2 / Серия 24 10 ноября 2011
Эпизод 25
Сезон 2 / Серия 25 14 ноября 2011
Эпизод 26
Сезон 2 / Серия 26 15 ноября 2011
Эпизод 27
Сезон 2 / Серия 27 16 ноября 2011
Эпизод 28
Сезон 2 / Серия 28 17 ноября 2011
Эпизод 29
Сезон 2 / Серия 29 21 ноября 2011
Эпизод 30
Сезон 2 / Серия 30 22 ноября 2011
Эпизод 31
Сезон 2 / Серия 31 23 ноября 2011
Эпизод 32
Сезон 2 / Серия 32 24 ноября 2011
Эпизод 33
Сезон 2 / Серия 33 28 ноября 2011
Эпизод 34
Сезон 2 / Серия 34 29 ноября 2011
Эпизод 35
Сезон 2 / Серия 35 30 ноября 2011
Эпизод 36
Сезон 2 / Серия 36 1 декабря 2011
Эпизод 37
Сезон 2 / Серия 37 5 декабря 2011
Эпизод 38
Сезон 2 / Серия 38 6 декабря 2011
Эпизод 39
Сезон 2 / Серия 39 7 декабря 2011
Эпизод 40
Сезон 2 / Серия 40 8 декабря 2011
О чем cерия

Во 2 сезоне 38 серии сериала «Закрытая школа» во главе «Логоса» встает новое лицо, и Виктору не хочется продолжать работу в изменившихся условиях. Алиса и Митя натыкаются в подземелье на кое-что жуткое. А Володя понимает, кто лишил жизни его отца.

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