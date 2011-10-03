Во 2 сезоне 19 серии сериала «Закрытая школа» в «Логос» прибывает новый педагог-математик Кирилл Воронцов со своим сынишкой Митей. И у него, похоже, тоже есть какой-то секрет за спиной. Параллельно Андрей получает таинственную весточку от мамы.
Related video
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Авторизация по e-mail