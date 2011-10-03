Во 2 сезоне 10 серии сериала «Закрытая школа» перед Юлей вновь предстает призрак. Ее поведение причиняет Виктору серьезное беспокойство. Тем временем Нелли не спускает глаз с Володи. Ребята же все глубже погружаются в данные с КПК юриста.
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