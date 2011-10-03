Во 2 сезоне 21 серии сериала «Закрытая школа» Андрей обязан пройти через жуткое испытание. Параллельно испаряется маленький Митя, и Воронцов не может его отыскать. Володя спускается под землю, чтобы выполнить задачу, поставленную Князем.
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