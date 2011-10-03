Во 2 сезоне 17 серии сериала «Закрытая школа» в «Логосе» готовятся к «Дню желаний». Ученики уверены, что эта дата приносит чудеса. Параллельно Андрей узнает о предательстве, а Нелли пробирается в подземелье, где с ней случается неожиданное.
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