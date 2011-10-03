Во 2 сезоне 37 серии сериала «Закрытая школа» кошмары Мити материализуются наяву. Галина выясняет, что Виктор страдает от серьезной болезни, и Петр Морозов выдвигается кандидатом на его должность. К Юле приезжает неожиданный посетитель.
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