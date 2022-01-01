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Постер к сериалу Закрытая школа
Киноафиша Сериалы Закрытая школа Сезоны
Закрытая школа (2011 - 2012), список сезонов Закрытая школа 16+
Год выпуска 2011
Страна Россия
Эпизод длится 48 минут
Телеканал СТС
Список сезонов сериала «Закрытая школа»
Закрытая школа - Сезон 1 Сезон 1
2011, 20 эпизодов
 
Закрытая школа - Сезон 2 Сезон 2
2011, 40 эпизодов
 
Закрытая школа - Сезон 3 Сезон 3
2012, 44 эпизода
 
Закрытая школа - Сезон 4 Сезон 4
2012, 30 эпизодов
 
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