Во 2 сезоне 16 серии сериала «Закрытая школа» Юля делится с другими учениками своим опытом взаимодействия с призраком. Виктор обнаруживает закодированное сообщение от Ирины, своей сестры. А Володя уступает в гонке с Нелли.
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