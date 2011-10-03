Во 2 сезоне 33 серии сериала «Закрытая школа» в чаще вокруг «Логоса» происходит новое убийство. Даша питает сильные подозрения насчет Анны, а Толик жаждет отомстить Петру Морозову. Параллельно Галине угрожают тюрьмой.
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