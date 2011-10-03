Во 2 сезоне 39 серии сериала «Закрытая школа» Юле нужна помощь, и Максим спешит к ней. Однако он испытывает опасения, что не сможет добраться вовремя. Надя удается овладеть пистолетом, но она не знает, что это на самом деле боевое оружие.
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