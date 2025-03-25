Меню
Закрытая школа
Статьи о сериале «Закрытая школа»
Фанатели по «Закрытой школе»? Вот 5 похожих сериалов — мистики и интриг хоть отбавляй
3 отечественных и 2 зарубежных проекта.
25 марта 2025 18:07
Павильоны, лес и замок с привидениями: где снимали «Закрытую школу» — главную подростковую драму 2010-х
Зато Прилучный и Муцениеце были как в своей тарелке, и дело даже не в их романе.
24 марта 2025 12:19
«Закрытая школа» вышла 14 лет назад: как за эти годы изменилась малышка Надя Авдеева (фото)
Девушка продолжила актерскую карьеру и даже успела выйти замуж.
11 марта 2025 15:13
