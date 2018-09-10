Во 2 сезоне 1 серии сериала «Запретный плод» у Йылдыз тяжелый период: она раздавлена предательством Шенгюль и уверена, что проиграла битву с Эндер. Девушка принимает непростое решение, касающееся ее брака, и решает улететь в Америку.
Related video
Вале Карнавал и не снилось: Долина публично растоптала восходящую звезду эстрады
Не постеснялся даже жены: шокирующую правду о поведении Гайдая раскрыла Варлей
Помните мальчика из мема про «Повара»? Сейчас парня со звонким голосом не узнать
Причина конфликта Успенской со звездой СССР раскрыта: подробности заставят ахнуть
Скандал Ягудина с Плющенко поспособствовал? Назван новый ведущий «Ледникового периода»
Стройный и с густой шевелюрой: такого Гошу Куценко видел не каждый
Обошел всех звезд Голливуда: от хобби Тома Хэнкса пострадал не один американец
Зрители в недоумении: провал Екатерины Андреевой увидела вся страна
Звезда Голливуда устроила потасовку из-за наследства: миллионы поделить не удалось
Условия пугающие: квартира Дани Милохина вызвала оторопь россиян
Жена и «любовница» на одной сцене: Авербуху на «Ледниковом периоде» придется несладко
Причина в онкобольной матери? Дочь Заворотнюк не стала молчать о тайной свадьбе
Авторизация по e-mail