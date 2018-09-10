Во 2 сезоне 8 серии сериала «Запретный плод» Зейнеп страдает, видя Алихана и Хиру вместе, но вынуждена продолжить работать с бывшим возлюбленным. Йылдыз разрывается между Кемалем и Халитом и не может понять, что ей слушать: сердце или разум.
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