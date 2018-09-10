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Киноафиша Сериалы Запретный плод Сезоны Сезон 2 Серия 8

Запретный плод 2018 8 серия 2 сезон

7.8 Оцените
10 голосов
Все серии 2 сезона «Запретный плод»
Серия 1
Сезон 2 / Серия 1 10 сентября 2018
Серия 2
Сезон 2 / Серия 2 17 сентября 2018
Серия 3
Сезон 2 / Серия 3 24 сентября 2018
Серия 4
Сезон 2 / Серия 4 1 октября 2018
Серия 5
Сезон 2 / Серия 5 8 октября 2018
Серия 6
Сезон 2 / Серия 6 15 октября 2018
Серия 7
Сезон 2 / Серия 7 22 октября 2018
Серия 8
Сезон 2 / Серия 8 29 октября 2018
Серия 9
Сезон 2 / Серия 9 5 ноября 2018
Серия 10
Сезон 2 / Серия 10 12 ноября 2018
Серия 11
Сезон 2 / Серия 11 19 ноября 2018
Серия 12
Сезон 2 / Серия 12 26 ноября 2018
Серия 13
Сезон 2 / Серия 13 3 декабря 2018
Серия 14
Сезон 2 / Серия 14 10 декабря 2018
Серия 15
Сезон 2 / Серия 15 17 декабря 2018
Серия 16
Сезон 2 / Серия 16 24 декабря 2018
Серия 17
Сезон 2 / Серия 17 21 января 2019
Серия 18
Сезон 2 / Серия 18 28 января 2019
Серия 19
Сезон 2 / Серия 19 4 февраля 2019
Серия 20
Сезон 2 / Серия 20 11 февраля 2019
Серия 21
Сезон 2 / Серия 21 18 февраля 2019
Серия 22
Сезон 2 / Серия 22 25 февраля 2019
Серия 23
Сезон 2 / Серия 23 4 марта 2019
Серия 24
Сезон 2 / Серия 24 11 марта 2019
Серия 25
Сезон 2 / Серия 25 18 марта 2019
Серия 26
Сезон 2 / Серия 26 25 марта 2019
Серия 27
Сезон 2 / Серия 27 1 апреля 2019
Серия 28
Сезон 2 / Серия 28 8 апреля 2019
Серия 29
Сезон 2 / Серия 29 15 апреля 2019
Серия 30
Сезон 2 / Серия 30 22 апреля 2019
Серия 31
Сезон 2 / Серия 31 29 апреля 2019
Серия 32
Сезон 2 / Серия 32 6 мая 2019
Серия 33
Сезон 2 / Серия 33 13 мая 2019
Серия 34
Сезон 2 / Серия 34 20 мая 2019
Серия 35
Сезон 2 / Серия 35 27 мая 2019
О чем cерия

Во 2 сезоне 8 серии сериала «Запретный плод» Зейнеп страдает, видя Алихана и Хиру вместе, но вынуждена продолжить работать с бывшим возлюбленным. Йылдыз разрывается между Кемалем и Халитом и не может понять, что ей слушать: сердце или разум.

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