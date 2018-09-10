Во 2 сезоне 22 серии сериала «Запретный плод» совесть мучает Алихана, ему очень стыдно перед Зейнеп. Дюндар соглашается помочь Йылдыз одолеть Эндер. Йылдыз узнает, что Алихан и Эндер провели ночь вместе, и решает рассказать об этом сестре.
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