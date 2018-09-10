Во 2 сезоне 11 серии сериала «Запретный плод» все шокированы пропажей самолета Алихана, особенно сильно переживает из-за этого Зейнеп. Тем временем Йылдыз узнает, что ее ложь оказалась правдой, и теперь она может не бояться играть по-крупному.