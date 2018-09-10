Во 2 сезоне 2 серии сериала «Запретный плод» неожиданный поступок Алихана шокирует Зейнеп, и девушка решает, что больше не позволит ему охмурить себя. Тем временем отношения Халита и Йылдыз налаживаются, но Эндер не готова так легко сдаться.