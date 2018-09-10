Во 2 сезоне 30 серии сериала «Запретный плод» Йылдыз пытается доказать, что в прошлом Эндер и Кайя встречались, пока сама Эндер подвергается шантажу. Алихан и Зейнеп, кажется, находят свое счастье, но неожиданное событие вновь все портит.
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