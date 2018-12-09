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Постер к сериалу Запретный плод
Киноафиша Сериалы Запретный плод Сезоны
Запретный плод (2018 - …), список сезонов Yasak Elma
Год выпуска 2018
Страна Турция
Эпизод длится 2 часа 0 минут
Телеканал FOX Türkiye
Список сезонов сериала «Запретный плод»
Запретный плод - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2018, 12 эпизодов
 
Запретный плод - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2018, 35 эпизодов
 
Запретный плод - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2019, 27 эпизодов
 
Запретный плод - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2020, 36 эпизодов
 
Запретный плод - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2021, 36 эпизодов
 
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